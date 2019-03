Abel Ferreira aponta as três grandes virtudes do FC Porto

“O FC Porto vive muito de bolas paradas, das transições e de atacar a profundidade”. As palavras são de Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, que, apesar de reconhecer também a versatilidade dos “dragões”, explicou a estratégia para este sábado: “Quero um Sp. Braga competente e a nivelar a agressividade do adversário. Temos de ser fiéis ao que acreditamos, com princípios bem definidos”.

O técnico dos minhotos detalhou, ainda, as características do adversário e garantiu que não tem preocupações especiais com jogadores portistas: “O FC Porto vale pelo seu colectivo. É uma equipa altamente competitiva e agressiva no bom sentido, muito experiente. Não preparámos a estratégia de jogo a contar com um jogador específico”.

Abel respondeu ainda às “queixas” de Conceição, que falou das limitações físicas de alguns jogadores, recusando falar das limitações semelhantes no plantel minhoto. “Nunca nos lamentamos se temos ou não toda a gente. A força do Sp. Braga está na sua ideia de jogo e no seu colectivo. Na ambição, igualamo-nos aos grandes de Portugal”.