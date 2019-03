Artista-escritor e vice-versa

Pedro Proença é um artista-escritor. Mas a hipótese de ser um escritor-artista é igualmente plausível, não só porque tem livros e textos publicados de diversos géneros ou até de género nenhum reconhecível, mas também porque há um fortíssimo tropismo literário — narrativo, ficcional, poético, ensaístico — em grande parte do seu trabalho de artista plástico. Neste caso, as duas actividades não são complementares, não vem uma a seguir à outra, elas são consubstanciais, há uma co-implicação do verbal e do visual, e as duas classificações, a de artista e a de escritor, estão unidas por um hífen que não pode ser elidido. A exposição O Riso dos Outros, patente na Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, até domingo, 31 de Março, é, no mais alto grau, um exercício em que a arte solicita a literatura e o literário dá-se numa dimensão visual ou plástica. A criação de heterónimos, para os quais Pedro Proença criou biografias, faz o visitante mais desprevenido pensar que estamos perante uma exposição colectiva (sobre este jogo da heteronímia, e muito mais, deve ler-se um pequeno livro de Pedro Eiras, O Riso de Momo, um ensaio em torno da exposição) e oferece plena justificação a um riso jubilante que dá título a esta manifestação plástico-literária: O Riso dos Outros. Pode uma exposição de arte contemporânea suscitar um riso que não é jocoso nem destitui de gravidade artística os trabalhos apresentados? Pode. Pode a arte servir-se do medium literário e textual (ou pura e simplesmente utilizar a linguagem, mas não exactamente de acordo com o uso que dela fez a arte conceptual), sem sucumbir à ilusão de que dar a ler é o mesmo que dar a ver? Pode. Pode um artista-escritor não se deixar enredar nas armadilhas da literatice ou da afectação literária? Pode. Pode um escritor-artista nunca perder de vista que a imagem não fala, é in-fans, como uma criança? Mais uma vez, Pedro Proença diz-nos que pode.

Livro de recitações “A escolha de ser livre”

Título da coluna de Pedro Santos Guerreiro, Expresso, 23/03/2019 Há um subgénero jornalístico-literário que é o da despedida de um cronista, colunista ou director de jornal. As convenções não estão fixadas em nenhum tratado de retórica ou de poética, mas em virtude de uma norma tacitamente seguida, esse texto derradeiro vem carregado de pathos: é, como dizia Baudelaire, “a verdade enfática do gesto nos grandes momentos da vida”. Hoje, dir-se-ia antes: é a atracção irresistível pelo kitsch. E quando se trata de um director e colunista com uma adolescente tentação literária, o resultado é uma alegoria barroca com evocações shakespearianas e invocações ao leitor, hipócrita leitor, meu semelhante, meu irmão. O leitor desprevenido achará que é um texto críptico; o leitor mais informado sente-se um hermeneuta aplicado; o leitor previdente que sabe que um ex-director de saída por esta porta é um futuro director convidado a entrar por outra porta (quem não conhece esta coreografia que ordena também a dança dos políticos?) sente apenas um ligeiro tédio por esta literatura de circunstância.

Interessou-me nesta exposição, muito particularmente, a literatura do artista “poliglota” (como ele se define), isto é, que faz as suas obras em estado de Babel, mas não é um transfuga. Essa literatura será fatalmente ignorada pelas gentes e agentes da coisa literária, circunspectos e puritanos, incapazes de olhar para fora dos livros. Uns nem se aproximam, outros nem reconhecem. Do outro lado, do lado dos artistas que não querem nada com a literatura, e muito menos com a literatura dos artistas, vamos certamente encontrar um puritanismo simétrico, isto é, aquele purismo visual à la Greenberg, avesso a práticas artísticas compósitas e reivindicando com veemência a especificidade do medium artístico. Lessing, com o seu tratado chamado Laocoonte, sobre as fronteiras entre a poesia e a pintura, substituiu o princípio da correspondência entre as artes por uma teoria da diferença entre elas. A tendência moderna para a “des-definição” da arte não foi acompanhada da mesma maneira pela literatura. Esta ofereceu muito mais resistência essencialista e, apesar das múltiplas experiências, permaneceu fiel a uma certa ideia de literatura (ou mesmo a um absoluto literário deixado em herança pelo romantismo) que se reconhece em critérios mais ou menos estáveis. Ora, esta exposição de Pedro Proença é um desafio aos lugares estáveis, desde logo por vir da figura improvável e instável do artista-escritor que também é escritor-artista e que tem a função pouco respeitosa de suscitar o riso dos outros. E que põe uns espectadores a exclamar: “Vejam o que os artistas fazem à literatura”, enquanto outros vociferam: “Vejam o que a literatura faz à arte”. Entretanto, percorrendo a sucessão de figuras heteronímicas ao longo da exposição, ora somos levados a pensar no tropismo linguístico que vai de Dada à arte conceptual e que, no seu efeito extremo, ficou conhecido como um linguistic turn, ora somos levados a pensar num pictorial turn, tal como ele foi teorizado por William J. T. Mitchell: uma “viragem” exercida pela hegemonia da imagem, pelos signos visuais, o que não exclui no entanto a parte linguística e narrativa, mas articula-a numa perspectiva prioritariamente visual. Pedro Proença abre esta via de acesso a “O Riso dos Outros” e põe o artista-escritor a rir do escritor-artista.