Morreu Agnès Varda, a pioneira da nouvelle vague

E a morte, Agnès? Já com os gravadores a desligarem-se, Agnès Varda dizia, em Fevereiro de 2017, a um grupo de jornalistas que a queriam ouvir falar do seu filme Visages Villages/Olhares, Lugares, o filme que colocou a cineasta on de road por França com JR, artista da street art: “Dying in peace is my dream”. Em Fevereiro de 2018 anunciava no Festival de Berlim, onde apresentou Varda par Agnès, uma derradeira prova das inesgotáveis vidas de uma fotógrafa, cineasta, feminista e inventora, que se tratava de “abrandar” para chegar a essa “necessária paz”, que se “preparava para dizer adeus”. Agnès Varda, uma das figuras de proa da nouvelle vague, uma das poucas mulheres que se destacavam num universo e num meio masculino, o dos anos 60 do cinema francês, morreu aos 90 anos.

A notícia é do Le Monde, que avança que a realizadora de Duas Horas na Vida de Uma Mulher, no activo desde 1951, morreu durante a noite de quinta para sexta-feira. “O jovem cinema deve-lhe tudo”, intitulava um artigo de Jean Douchet no semanário Arts em 1960.

Agnès Varda, nascida em Ixelles, na Bélgica, instalou-se com a família em Sète, à beira do Mediterrâneo. Em Paris estudou fotografia na Escola de Belas Artes e História de Arte na escola do Louvre. Desembarcou em 1947 com a sua câmara fotográfica no Festival de Avignon, de que passou a ser a fotógrafa oficial em 1951. Estreou-se na realização em 1954, com La Pointe Courte - os desapontamentos de um casal, Philippe Noirety e Silvia Monfort, em Sète, precisamente. Foi o anúncio, cinco anos antes do Acossado, de Godard, da “vaga”, foi a primeira manifestação, nas palavras da realizadora, “de um fenómeno colectivo, de um movimento, que teria existido de qualquer maneira". Sete anos depois apresentava em Cannes a sua segunda longa, Duas Horas na Vida de Uma Mulher.