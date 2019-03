Da Argentina, com palavras e vozes de mulher

Dez anos passados sobre o seu disco de estreia (Oi Elis, 2008), a cantora e compositora portuguesa Susana Travassos continua a reforçar laços musicais e afectivos com a América Latina, gravando um disco integralmente na Argentina. Chamou-lhe Pássaro Palavra, e quis com esse título sugerir outro, subentendido: passa a palavra. “Quando imaginei esse trocadilho, não pensei que ele fosse completamente visível”, diz Susana ao Ípsilon. E não passou despercebido, porque há quem lhe fale nisso, na sugestão de palavras que vão passando nesta Palavra que ganhou asas na música.

Mas, antes, começou pelo Brasil: o primeiro disco só tinha músicas do repertório de Elis Regina e, depois dele, gravou ainda Tejo Tietê, parceria com o violonista Chico Saraiva e produzido por Paulo Bellinati (disco que, gravado em 2013, permanece inédito em Portugal), sendo depois escolhida pela compositora brasileira Ana Terra para um espectáculo de homenagem à sua obra, que foi exibido primeiro no Canal Brasil e depois na RTP1. Isso em 2018, o mesmo ano em que ela foi ao Festival da Canção, como cantora, defender a canção Mensageira, de Aline Frazão.

Uma paixão argentina

Mas, apesar das ligações ao Brasil, começou a crescer nela uma paixão pela Argentina. Que tem raízes familiares, porque o avô de Susana (que é algarvia) cantava tangos de Gardel. “Tenho um projecto em trio, gravado em vídeo enquanto viajei pela América Latina, com guitarra portuguesa e violão de sete cordas. Foi aí que comecei a experimentar a música latino-americana junto com o repertório que eu já fazia. Fiz uma tournée que pelo Uruguai, Argentina, Colômbia.” E em Buenos Aires conheceu, por via de contactos que lhe haviam sido passados por músicos brasileiros, vários nomes de relevo. “Por exemplo: a Liliana Herrero, que é uma das maiores cantoras de hoje e que cantou com a Mercedes Sosa. Ou o Alan Plachta, que foi o produtor musical deste meu disco.”

Susana tinha pensado gravá-lo no Brasil, em Portugal e na Argentina. “Mas comecei a ficar com uma relação cada vez mais estreita com Buenos Aires. Até que, estava já a começar as gravações em São Paulo, decidi que o disco não seria gravado lá mas na Argentina. Começou a fazer cada vez mais sentido em termos de sonoridade. E hoje percebo que só poderia ter feito lá.” Não por ser de tangos ou milongas. “Não é um disco de tango, mas tem ali uma impressão digital. Até porque os músicos que gravaram este disco não são do tango, fazem uma música mais jazzística.”

Pássaro Palavra Autoria: Susana Travassos

Ed. autor

No disco, participam alguns dos melhores instrumentistas da actualidade na Argentina: Alan Plachta (guitarras e produção), Tiki Cantero (percussão), Mariano Malamud (viola), Nacho Amil (piano), Gonzalo Fuertes (contrabaixo), Guilherme Rubino (violino), Santiago Arias (bandoneon) e Paula Pomeraniec (violoncelo). Participa ainda, como convidado, o arranjador e pianista Diego Schissi. “Na verdade, havia um músico que eu queria, que é o Tiki Cantero, percussionista dos Aca Seca, que faz cantos harmónico. Já o Diego Schissi [pianista e arranjador], também desejava que ele participasse, mas achei que era impossível.” Não foi: Alan convidou-o e Diego aceitou.

A voz às mulheres

As canções, sublimadas pela voz bem timbrada de Susana, são sobretudo escritas por mulheres: além dela própria, Ana Terra, Déa Trancoso, Luísa Sobral, Melody Gardot ou Mili Vizcaíno. Mas há também uma composição de Chico César e Chico Pinheiro (Valsa para 3) e um tango antigo e belíssimo dos irmãos Virgilio e Homero Expósito (Naranjo en flor). O alinhamento, porém, só surgiu no fim. “Não foi nada fácil encontrar essa ordem, embora para mim sempre fosse muito natural abrir com o Blues da madrugada [poema de Ana Terra musicado por Fred Martins]. Fiz isto como uma viagem: Não doeu [de Luísa Sobral, sobre violência doméstica] é para chamar a atenção, Mi gitanito dá um pouco de doçura, segue-se uma viagem para o interior [com Luísa e O meu pai] e uma música que fala muito sobre consciência e é exclusiva do disco físico, não está nas plataformas digitais [O corpo, de Déa Trancoso].” A viagem prossegue com um tema que vem de trás: “Fiz um concerto em São Paulo, em 2015, onde convidámos o Chico Pinheiro e o Renato Braz. E essa foi uma das canções que o Chico Pinheiro, que a compôs com o Chico César, disse que eu podia cantar. E de facto apaixonei-me por ela. Há até uma gravação no YouTube. Além disso o Chico César é meu amigo. Foi mais uma maneira de ter o Brasil presente no disco.”

As canções Luísa e O meu pai têm rasto familiar. “Foram ambas compostas quando eu estava no Brasil. São canções que surgem com saudades de casa: uma canção para a minha mãe e outra para o meu pai. Saíram primeiro em forma de poema e depois musiquei-as. Fiz a melodia de Luísa ao piano, com uma ajuda do Marcos Frederico, e O meu pai musiquei-a com o meu acordeão.”

O processo de gravação do CD foi todo registado em vídeo, o que significa que cada canção pode vir a ter, a seu tempo, um vídeo no YouTube. Para já há um EPK e o vídeo oficial de Não doeu (de Luísa Sobral), que chama a atenção para a violência doméstica e foi estreado em Janeiro. Quanto a palcos, o disco já foi apresentado em Lagoa (no Algarve) e na Coreia do Sul e está programado para a edição de 2019 da feira internacional EXIB Música, em Setúbal, de 13 a 15 de Junho.

Enquanto isso, ela continua a trabalhar em vários outros projectos, em particular com o Brasil: “Há umas semanas fui gravar uma música para um disco do Maurício Ribeiro, de Belo Horizonte; e o Zeca Baleiro já me mandou uma canção para eu gravar. Quando penso em espectáculos, tenho o meu iluminador de lá, a minha cenógrafa de lá. Estou em constante contacto com o Brasil.”