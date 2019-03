Clara de Sousa e Ana Guiomar atraem leitores com receitas fáceis

Clara de Sousa e Ana Guiomar são dois rostos conhecidos da televisão portuguesa, em diferentes vertentes: a primeira ocupa a noite de informação da SIC; a segunda é actriz e todos os dias entra na casa dos portugueses através dos anúncios da Vodafone. Ambas partilham o gosto pela cozinha, que já lhes valeu milhares de seguidores no sites e redes sociais.

Influenciada pela mãe, cozinheira de profissão, Clara de Sousa desenvolveu o seu interesse pela cozinha desde muito cedo. Depois de publicar três livros e de partilhar as suas receitas nas redes sociais, como o YouTube e o Facebook – onde conta com cerca de 110.000 seguidores, a jornalista decidiu criar o site Clara de Sousa – Culinária e Bricolage. “Para unir todas estas pontas soltas e ter um espaço que sentisse que era a minha casa, em que as pessoas entrassem e se sentissem confortáveis”, justifica ao PÚBLICO, acrescentando que também já está no Instagram e Pinterest.

A inspiração para as receitas pode surgir de criações culinárias que vai descobrindo, às quais adiciona “um toque pessoal” ou faz “uma mudança de ingredientes”; ou então através do improviso “de chegar a casa e ver o que há no frigorífico”. De uma maneira ou de outra, “há sempre da minha parte um esforço para tornar tudo mais acessível e mais simples, sem deixar de sugerir de vez em quando a descoberta de ingredientes mais exóticos, menos conhecidos”, assegura ao PÚBLICO.

Apesar da sua agenda preenchida, é a jornalista que trata da gestão de conteúdos das suas plataformas, desde a confecção, fotografia, filmagem, montagem do vídeo do YouTube até à publicação online. “Vou gerindo o meu tempo o melhor que posso, mas tem fases em que é muito absorvente. Mas eu adoro fazer [todo o processo]”, conta.

O seu público é “maioritariamente feminino, entre os 30 e os 60 anos”, mas Clara de Sousa afirma que o conteúdo que divulga é consultado por pessoas de todas as idades e de todo o mundo – do Brasil, aos Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, entre outros. “Tenho muitos seguidores portugueses emigrados noutros países que se sentem mais perto de casa quando fazem algumas das receitas que publico. É interessante como a comida também dá esse conforto e ajuda a esbater a distância”, diz.

Quem for subscritor da newsletter de Clara de Sousa - Culinária e Bricolage terá a oportunidade de receber os ebooks temáticos da jornalista. “Os seguidores do site estão a adorar”, assegura. Além das criações culinárias, a jornalista também partilha os projectos de bricolagem, como candelabros de flores ou escadas para mantas.

Receitas simples e inspiração

Tal como a jornalista da SIC, também Ana Guiomar começou a sua relação com os tachos e panelas “desde pequena”, aos sete anos. Por isso, em 2015, decidiu criar o Instagram Mãe já não tenho sopa, onde partilha receitas “simples” que “pensa” e “testa” em casa com “ingredientes que estão ao alcance de todos”. Neste momento, a actriz conta com 125 mil seguidores.

Ana Guiomar encontra inspiração numa “mistura de coisas”, em particular produtos que pretende experimentar, “desafios lançados por algumas marcas” ou nas viagens que “ajudam muito a descobrir novos sabores”. Assume que nunca “foi uma pessoa muito paciente” e por isso a culinária acabou por se tornar no “hobbie ideal”. “Conseguimos ver logo os resultados das experiências”, justifica, acrescentando que “descontrai muito”.

Inicialmente, Ana Guiomar planeava comunicar com um público mais jovem, mas ao longo dos três anos e meio do projecto apercebeu-se da presença de uma audiência “transversal a todas as idades”, diz. Para a actriz, que não planeia aderir ao YouTube como Clara de Sousa, o Instagram foi a escolha mais indicada para articular com a sua profissão, já que “a fotografia acaba por ser mais fácil de gerir”, nas alturas em que tem mais trabalho.

Foto No motor de busca, "Mãe já não tenho sopa", basta pesquisar pelo nome do alimento que pretende para encontrar as receitas DR

No início de Março, a apresentadora lançou um motor de busca, que já está a fazer sucesso entre os seus seguidores. “Era umas coisas que muitos seguidores pediam há muito tempo. Facilita bastante o processo de pesquisa, porque é fácil, rápido e muito eficaz. Basta escrever o nome do ingrediente que queremos usar ou o próprio nome da receita”, explica ao PÚBLICO.

Clara de Sousa e Ana Guiomar não são as únicas celebridades a mostrar interesse pela cozinha. Há outras que dedicam um espaço às receitas nos seus sites pessoais, como é o caso da radialista Vanda Miranda, do apresentador e comentador de programas Flávio Furtado e das apresentadoras Cristina Ferreira e Isabel Silva.

Texto editado por Bárbara Wong