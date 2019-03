Bárbara Lopes criou a One Of A Kind, uma caixa de surpresas

Para colmatar a falta de oferta de caixas mistério no mercado português, Bárbara Lopes, de 22 anos, desistiu de seguir o curso que fez em cozinha e pastelaria para se dedicar a tempo inteiro à One of a Kind Box. Esta caixa oferece a possibilidade de receber artigos de quatro categorias diferentes: livros, maquilhagem, snacks e geek. “Neste momento, conseguimos conciliar até duas categorias por caixa, permitindo aos nossos clientes juntar os temas que mais gostam”, explica.

Nas caixas mistério, que podem ser adquiridas no site da One of a Kind, os clientes podem encontrar livros em português, “dos mais diversos estilos e de autores de renome”, diz a jovem empresária; maquilhagem “sempre cruelty free”, que a criadora já testou; snacks “doces ou salgados” de três países (Estados Unidos, Japão e China); e merchandising de “filmes icónicos, séries e jogos”. Uma caixa pode custar entre 19,99 e 39,99 euros, dependendo das categorias escolhidas.

Foto Exemplo de uma das caixas de Beleza DR

Bárbara Lopes é responsável pela escolha dos produtos – que normalmente, são actualizados mensalmente –, a composição das caixas e a elaboração dos cartões de boas-vindas que “são todos escritos à mão e diferentes para cada pessoa”. Na gestão da marca, conta ainda com a ajuda de um colaborador, encarregue da manutenção do site. A criadora afirma ter planos para expandir a equipa à medida que a marca crescer.

Embora a marca só tenha chegado ao mercado no início deste ano, o feedback tem sido “muito positivo”, congratula-se, garantindo que está a ter um “retorno gradual” do investimento feito. Por agora, a One of a Kind Box só está disponível em Portugal, mas Bárbara Lopes revela estar “a estudar outros mercados”. A marca também está presente nas redes sociais – Instagram, Facebook e Twitter – e tem sido divulgada por alguns YouTubers, como Sara Ferreira e Joana Gentil.

