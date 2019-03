Manuel Guerra vivo no auditório do PÚBLICO

Nascido nas Caldas da Rainha e fixado em Évora, depois de mais de uma década a viver em Lisboa, Manuel Guerra fez o habitual percurso de muitos jovens na música: bandas de garagem, concursos, bares, espectáculos já mais estruturados, canções testadas nas redes e plataformas digitais e finalmente um CD, Sem Porquês, lançado em 2018 pela Sony mas ainda a fazer o seu caminho.

O disco foi produzido pelo cantor e compositor João Só, que assina com ele uma canção em parceria, Um só sentido. Outra parceria é com o fadista Carlos Leitão em Faltam poemas, com Júlio Resende no piano. “Tenho sido várias coisas na vida, mas como me tenho encontrado e me reconheço melhor a cantar e a tocar, decidi gravar um disco”, escreveu Manuel Guerra na apresentação de Sem Porquês. “Tanto canto sobre as minhas lutas e perdas como sobre coisas sem importância, como o amor e as minhas alegrias”.