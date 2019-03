“Pode justificar-se alterar a Constituição por causa da violência doméstica”

A oito meses do final do mandato, Guilherme Figueiredo lamenta o desinteresse dos partidos políticos pelo pacto da justiça e pergunta onde está a oposição política. Embora reconheça melhorias na celeridade da justiça diz que já vinham de trás. Com a ministra Francisca Van Dunem “muitas questões que ficam por resolver, nalguns casos por exiguidade de meios”.

