Nasceu o bebé Salvador, cuja mãe estava em morte cerebral

O filho da praticante de canoagem Catarina Sequeira, que foi mantida em morte cerebral cerebral desde Dezembro, já nasceu. O parto de Salvador estava previsto para esta sexta-feira, no Hospital de S. João, Porto, mas foi antecipado. O hospital convocou uma conferência de imprensa para as 12h30.

O parto ocorreu às 4h32. Ao PÚBLICO, o irmão de Catarina Sequeira precisou que Salvador nasceu com 32 semanas de gestão e 1,700 kg. “Acreditamos que ele vai ficar bem, mas os médicos ainda não conseguem perceber se o bebé terá algum tipo de sequelas a nível cerebral”, explicou António Sequeira, lembrando que a irmã chegou a estar 15 minutos sem respirar. “Não sabemos que tipo de sequelas é que isso lhe pode ter provocado, mas acreditamos que ele vai ser forte”, acrescentou.

O funeral da mãe será esta sexta-feira, às 15h00, em Crestuma, concelho de Vila Nova de Gaia. O seu corpo estará em câmara ardente já a partir desta tarde.

Com 26 anos, Catarina Sequeira, que somou 41 medalhas enquanto atleta, estava grávida de 19 semanas quando, por causa de um forte ataque de asma, de que sofria desde a adolescência, perdeu os sentidos. A morte cerebral da canoísta acabou por ser declarada no dia 26 de Dezembro, uns dias depois da crise aguda que a levara a desmaiar na casa de banho, não tendo sido já possível reanimá-la.

A mãe, Maria de Fátima Branco, acompanhou a filha durante todo este processo, apesar de, como chegou a declarar ao PÚBLICO, recear pelas eventuais complicações decorrentes do prolongamento artificial das funções vitais da mãe para permitir o desenvolvimento do feto dentro do seu útero.

Este é o segundo bebé a nascer em Portugal com uma mãe em morte cerebral. O primeiro foi Lourenço, que nasceu em 2016 no Hospital de S. José, em Lisboa, depois de a respectiva comissão de ética ter concordado manter a mãe, Sandra, ligada às máquinas. Neste caso, a gravidez avançou até também até às 32 semanas, o que motivou dezenas de páginas de jornais portugueses e estrangeiros.

O feto sobreviveu 15 semanas na barriga da mãe que estava em morte cerebral depois de ter sofrido uma hemorragia intracerebral – foi o período mais longo alguma vez registado em Portugal. Com a mão transformada numa “incubadora viva”, como referiu então o presidente da comissão de ética daquele centro hospitalar, Gonçalo Cordeiro Ferreira, o bebé nasceu com 2,350 kg, tendo tido alta hospitalar cerca de um mês depois.