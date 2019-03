Inquérito ao colapso do BES aguarda há quase três anos por informações da Suíça

O inquérito-crime ao colapso do Banco Espírito Santo, que foi alvo de resolução em Agosto de 2014, aguarda há quase três anos por informações das autoridades suíças. Tal, diz a Procuradoria-Geral da República num comunicado divulgado nesta quinta-feira, tem sido um dos motivos que tem atrasado o desfecho da investigação, já que a informação será determinante para o despacho final do caso.

No dia em que a revista Sábado publica um artigo intitulado “O desastre da investigação ao caso BES”, a Procuradoria-Geral da República faz um comunicado em jeito de balanço que adianta que a investigação possui, neste momento, 41 arguidos, tendo apreendidos à guarda do processo cerca de 120 milhões de euros em numerário e aplicações financeiras. Ricardo Salgado, antigo presidente do banco, é um dos arguidos.

Na nota explica-se que o processo, que corre no Departamento Central de Investigação e Acção Penal há quase cinco anos, deu origem, em Maio de 2015, a uma equipa de investigação conjunta, acordada em sede de Eurojust, que envolveu as autoridades judiciais portuguesas e as suíças. Foi nesse âmbito que foi trocada informação e foram realizadas diligências a pedido do Ministério Público português, que incluíram buscas e audições de pessoas.

“Desde Maio de 2016, as autoridades portuguesas aguardam o cumprimento de cartas rogatórias enviadas à Suíça no contexto das investigações conjuntas, incluindo o produto de buscas e audições requeridas, que se têm por determinantes para a prolação do despacho que porá termo ao processo”, lê-se no comunicado. E acrescenta-se: “As investigações criminais instauradas na Suíça, em cujo contexto foram congelados valores significativos, depositados em contas bancárias, não estão findas à data de hoje.”