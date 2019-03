Governo aprova categoria de enfermeiro especialista

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros o decreto-lei que altera a estrutura das carreiras de enfermagem, passando a reconhecer oficialmente a categoria de enfermeiro especialista, que era reivindicada há anos. O diploma define “os requisitos de habilitação profissional e percurso de progressão profissional e de diferenciação técnico-científica dos enfermeiros”, explica o Conselho de Ministros em comunicado, sem mais detalhes.

“É uma parte importante” daquilo que estava a ser negociado com os sindicatos, mas “não é o substancial”, reagiu Luís Mós, do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), a estrutura sindical que convocou as polémicas “greves cirúrgicas” e que tinha uma greve nacional marcada para o período compreendido entre 2 e 30 de Abril. Os dirigentes do Sindepor decidiram, entretanto, adiar qualquer decisão sobre a paralisação até à próxima reunião negocial, marcada para quinta-feira, dia 4.

O documento agora aprovado esteve em consulta pública durante 30 dias e os sindicatos sugeriram muitas alterações, que não sabem se terão sido contempladas. O Governo aprovou também o regime da carreira de enfermagem nas unidades hospitalares que são entidades públicas empresariais (EPE) e nos hospitais geridos em parceria público-privada (PPP). “Reconhecendo a relevância que os enfermeiros assumem no âmbito do SNS [Serviço Nacional de Saúde]”, o “diploma vem promover a valorização” destes profissionais de saúde, destaca o Conselho de Ministros.

“Fizemos várias propostas de alteração para tentarmos corrigir várias coisas”, diz Lúcia Leite, da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), que também convocou as greves “cirúrgicas”. Para Lúcia leite, porém, não faz sentido avançar neste momento com uma nova greve, numa altura em que se desconhece se o Governo aceitou levar em conta algumas das reivindicações dos sindicatos.

Quanto ao diploma que esteve em consulta pública, a dirigente sindical considera que “é bom”, na sua primeira parte, que se refere à estrutura da carreira, conteúdo funcional e parte organizativa, mas na parte que tem que ver com a tabela remuneratória e as medidas transitórias, “é mau, é inaceitável”, sustenta a dirigente sindical.

Mantém-se a remuneração de base nos cerca de 1200 euros brutos, a dos enfermeiros especialistas é de 1335 euros, como já acontece actualmente (têm um subsídio de 150 euros criado há dois anos, uma medida que se pretendia transitória).

As negociações do Governo com os sindicatos envolvidos nas “greves cirúrgicas” foram reatadas, depois de duas paralisações que provocaram o adiamento de milhares de cirurgias e de uma requisição civil. As duas greves foram suportadas graças a fundos recolhidos por um movimento de enfermeiros numa plataforma de crowdfunding (financiamento colaborativo).