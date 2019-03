Consensos e rupturas – a Saúde dos portugueses

Sábado, 23 de Março de 2019, Salão Nobre da Reitora da Universidade do Porto. À vista dos óleos de algumas das maiores figuras ligadas ao nascimento desta Universidade, juntaram-se, com o patrocínio e presença do Presidente da República, as principais figuras do sector da Saúde em Portugal.

Bastonários das ordens profissionais, associações de doentes, prestadores de cuidados de saúde de todos os sectores – público, social e privado –, representantes da economia social e da academia, a senhora ministra e deputados. Todos juntos para debater a possibilidade de um consenso na futura Lei de Bases da Saúde.

A iniciativa, denominada “O sistema de saúde para o cidadão”, foi organizada, entre outros, pelo Professor Doutor Germano de Sousa e pelo Prof. Dr. Eurico Castro Alves, e a mim coube-me a honra de representar o CDS.

Assisti à reunião das pessoas mais relevantes da área da saúde, com uma finalidade: pedir ao poder político para pôr a mão na consciência e escolher a saúde dos portugueses em detrimento das ideologias partidárias.

A Lei de Bases da Saúde devia ter um consenso alargado. O consenso de que falo não é só entre partidos políticos. É entre agentes da saúde, utentes, portugueses que confiam no Estado para o direito à protecção da saúde. Um consenso que nos garanta que não vamos estar, num próximo ciclo político, a mudar uma lei de bases que devia ter a longevidade de várias gerações.

Portugal já demonstrou que tem essa capacidade. A Lei de Bases da Economia Social, negociada longamente entre parceiros e representantes do poder político, foi aprovada por unanimidade no Parlamento. Consagra o princípio da subsidiariedade e está agora a ser posta em causa por alguns que a votaram a favor.

Qualquer lei, mas especialmente as que estabelecem bases que deviam ser estáveis, confiáveis e duráveis, deve reconhecer a realidade. E a realidade do nosso sistema de saúde é a de um espaço onde cabem todos. O Serviço Nacional de Saúde público – elemento nuclear nas palavras do senhor Presidente da República – deve ser a pedra angular de todo o sistema. Mas tem que haver espaço para o sector social e para o sector privado. Os cuidados continuados, as análises e os meios complementares de diagnóstico, o atendimento de proximidade numa farmácia, os cuidados contratualizados pela ADSE ou por um hospital concessionado são prestados com qualidade e humanidade pelo sector social e pelo sector privado. Quem é que quer que este serviço deixe de ser prestado às pessoas? Pôr isto em causa não é atacar o sector social ou o sector privado, é atacar a realidade.

No PÚBLICO deste fim-de-semana, o primeiro-ministro António Costa dizia que na Europa era preciso fazer consensos para evitar rupturas. Essa frase, a mim, diz-me muito, porque foi muitas vezes proferida por um dos maiores do CDS, Adelino Amaro da Costa. Mas não posso deixar de fazer esta pergunta: porquê procurar consensos na Europa, mas, ao mesmo tempo, provocar rupturas no sistema nacional de saúde em Portugal?

A saúde é, para todos os europeus e para todos os portugueses, uma das maiores preocupações. Devia ser uma área para criar pontes e não muralhas de aço.

Se falharmos esta oportunidade – a oportunidade de, pela primeira vez, fazermos uma Lei de Bases da Saúde muito para além do que é uma maioria conjuntural –, estaremos todos, como disse o senhor Presidente da República, em breve de novo juntos para mudar o que não foi bem feito.

Portugal não deve desperdiçar esta oportunidade. O envelhecimento da população, os custos da inovação, a disrupção tecnológica, a dificuldade em pagar e reter talento rapidamente vão provar uma coisa: mesmo todos juntos, juntos vamos ser poucos.