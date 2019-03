Centrais a carvão - só contras

A “luta” para que as Centrais do Pego e de Sines deixem de queimar carvão já vem de longe, mas nem autarcas nem governos têm dado qualquer importância ao assunto. O Prós e Contras (RTP1) de segunda-feira foi deveras elucidativo acerca da “alhada” em que estamos mergulhados. Sobre estas centrais, ficou mais uma vez claro que deviam ter encerrado há muitos anos. Os eternos prejudicados - todos os portugueses, mas sobretudo os residentes num raio de 50km. Esperamos que desta vez seja ouvido o grito da juventude e que aqueles “monstros” encerrem a curtíssimo prazo.

Guilherme da Conceição Duarte, Lisboa

Parabéns, João Miguel Tavares

Não deixou de ser ternurenta e sentimental a justificação/explicação dos homens do PS para o facto de os seus familiares próximos (e afastados) ocuparem, de forma endogâmica, lugares no governo e nas adjacências governamentais. Por isso, não posso deixar de dar os parabéns ao jornalista João Miguel Tavares pelo excelente e irónico texto, publicado no PÚBLICO, a 21 de Março. Ao que chegou a desvergonha desta “geringonça”! Será que os partidos da oposição, censuram, recriminam e se indignam com este desaforado nepotismo ou, lá no fundo, também fariam o mesmo se fossem governo? Não estará cada vez mais desacreditada a democracia representativa com este procedimento dos políticos, e o povo supostamente informado, a populaça, o povoléu, ou lá o que seja, já nem se apercebe e tudo é pretexto para alienação e para folguedo familiar político-partidário?

António Cândido Miguéis, Vila Real

O défice público

Confesso que percebo pouco de economia. Mas sou um especialista a gerir o meu património familiar. Não faz parte da minha especialidade deixar degradar o meu património para poder gabar-me de ter dinheiro na conta bancária, embora sem me endividar. Ao contrário deste governo que se gaba de ter um défice público de 0,5%, com o aplauso do Presidente da República, à custa da degradação do património que é de todos, das estruturas sociais que estão a desmoronar-se e a não servir os portugueses, do agravamento dos impostos com um carga fiscal nunca vista e obrigando os não utentes a pagar os serviços dos que deles usufruem.

Donde se conclui que o programa que o primeiro-ministro tem posto em prática com um ministro das Finanças da direita, é o programa do PSD, único que poderia ser aceite por Bruxelas, dando, de caminho, umas migalhas ao PCP e ao BE para se calarem e estarem muito quietinhos. Com uma diferença: Costa, ao contrário de Passos Coelho, não tem coração, nem razão. Por isso, todas as classes profissionais estão em greve, em roda livre, a pedir que lhes cheguem algumas sobras a que se julgam com direito.

Artur Gonçalves, Sintra