Incêndio em prédio no Bangladesh deixa pessoas encurraladas

Um incêndio deflagrou nesta quinta-feira num edifício de 19 andares na cidade de Daca, capital do Bangladesh, e deixou pessoas encurraladas na zona comercial da cidade. Há relatos de pessoas a atirarem-se das janelas, escreve a BBC citando relatos da imprensa local.

Os bombeiros e equipas de socorro estão no local e não há, até agora, um registo de vítimas oficial.

“Cerca de 19 unidades de combate a incêndio estão no local. A marinha e força aérea do Bangladesh também se juntaram a nós para combater o fogo”, afirmou o responsável pelo serviço de bombeiros, Mohammad Russel, citado pela AFP.

No mês passado, um grande incêndio matou pelo menos 78 pessoas na capital do país. Os bombeiros demoraram cinco horas a dominar o incêndio. Os incêndios são comuns no bairro de Chawkbazar e noutros locais do Bangladesh, um país densamente povoado e com uma deficiente aplicação das regras de segurança. Em 2010, um incêndio numa fábrica de produtos químicos em Nimtoli, também na parte velha da capital, fez 124 mortos.

Com uma população de mais de 18 milhões de habitantes, Daca é uma das cidades mundiais mais densamente povoadas. De acordo com dados do Banco Mundial, cerca de 3,5 milhões de pessoas vivem em bairros de lata.