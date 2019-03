Acordo de May vai sexta-feira a votos pela terceira vez

O acordo de saída do Reino Unido negociado por Theresa May com a União Europeia vai ser apresentado à Câmara dos Comuns pela terceira vez esta sexta-feira.

Acabando com horas de suspense, o presidente desta câmara do parlamento, John Bercow, anunciou que permite que a moção vá a votação, depois de ter avisado repetidamente que só o faria se houvessem “alterações substanciais” e que apenas uma alteração no número de deputados que votariam a favor não era suficiente.

O modo de o Governo de May ultrapassar esta limitação de Bercow foi votar apenas o acordo de saída e não a declaração política sobre a relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia, que de qualquer maneira não tem valor jurídico.

Mas nem todos estavam convencidos: o Partido Trabalhista pediu um parecer sobre a legalidade da votação. O deputado do Labour que fez este pedido, Stephen Doughty, reagiu dizendo: “Isto parece-me uma grande batota”, cita o Guardian. O Labour já anunciou que se houver votação, irá votar contra.

Os apoios extra ao acordo surgiram do lado da própria bancada conservadora após a oferta feita por Theresa May na quarta-feira: a primeira-ministra prometeu demitir-se caso o seu acordo seja aprovado. Esta foi uma forma de levar alguns conservadores que têm criticado o seu acordo a aceitá-lo - e uma parte substancial parece ter mudado de facto de lado.

Acontece ainda depois de, também na quarta-feira, os deputados terem rejeitado oito moções com diferentes modelos para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Mas com uma pequena parte de deputados conservadores a manterem que votam contra e os unionistas irlandeses do DUP a mostrarem-se indisponíveis para apoiar o acordo que vai ser votado, o cenário para o acordo de May não é muito promissor.

O jornalista do Guardian Peter Walker questionava se desta vez o acordo de May teria uma boa hipótese de ser aprovado, e respondia: "Tirando uma mudança repentina e quase miraculosa na matemática parlamentar, não”.