Seia promove passeios pedestres na Serra da Estrela e nas Aldeias de Montanha

O Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE), em Seia, vai realizar dois passeios pedestres no mês de Abril para divulgar a riqueza natural e cultural da região, foi esta quinta-feira anunciado.

“Os itinerários propostos são de pequena rota, realizam-se às quartas-feiras, às 09:00, e procuram dar a conhecer a riqueza natural e cultural das Aldeias de Montanha e da Serra da Estrela”, refere a Câmara Municipal de Seia em comunicado.

Segundo a fonte, os dois passeios pedestres dirigidos a todos os amantes do pedestrianismo, são realizados nos dias 10 e 17 de Abril, “aproveitando o período da Páscoa e a afluência de turistas à região”.

O CISE promove as actividades com a utilização da rede de caminhos de montanha das Aldeias de Montanha, que é composta por 14 rotas, com mais de 100 quilómetros de extensão.

O município adianta que o primeiro percurso, a realizar no dia 10 de Abril, decorrerá na rota das Canadas, na cabeceira do vale de Alvoco da Serra.

Classificada com um grau de dificuldade baixo, a rota tem uma extensão de cerca de seis quilómetros e desenvolve-se a montante da aldeia de Alvoco da Serra, “entre matos e afloramentos graníticos enquadrados pelos cimos da Torre [da Serra da Estrela]”, segundo a nota.

“Neste anfiteatro natural, atravessado por uma rede densa de canadas, confluem diversas ribeiras, que contribuem para a fertilidade dos campos agrícolas da aldeia”, acrescenta a fonte.

No dia 17 de Abril, o CISE dará a conhecer a rota de Loriga, no troço compreendido entre a vila de Loriga e a aldeia de Cabeça.

“O percurso pedestre está classificado com um grau de dificuldade difícil e percorre um vale extenso, alojado no flanco sul da Serra da Estrela, num total de 7,2 quilómetros”, segundo os promotores.

No trajecto a percorrer naquele dia, “o engenho e a tenacidade” das gentes que ali vivem “revela-se nas vastas áreas de campos armados em socalcos e nos poços de broca, um dos aspectos mais peculiares da paisagem serrana”, é indicado.

Os interessados em participar podem fazer a inscrição online, ou contactando directamente o CISE por telefone ou através do correio electrónico.

A participação na actividade, limitada a 13 pessoas, tem um custo associado de 10 euros que inclui transporte e seguro, e realiza-se com um mínimo de seis participantes.