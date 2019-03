Castelo Branco inaugura percursos de observação de aves

A Câmara de Castelo Branco, que inaugura no sábado dois percursos de observação de aves criados no âmbito do projecto “Birdwatching”, conta já com uma centena de inscrições para esta iniciativa que visa o desenvolvimento do turismo de natureza.

“Temos já cerca de uma centena de pessoas para a inauguração dos dois percursos criados no âmbito do projecto “Birdwatching Castelo Branco”, que vão decorrer durante o fim-de-semana”, explicou o presidente do município local, Luís Correia.

O projecto, apresentado no final de 2018, inclui dois grandes percursos rodoviários de observação de aves apoiados com sinalética apropriada, um pela zona norte de Castelo Branco (Albufeira de Santa Águeda) e outro pela zona sul (Tejo Internacional).

O município preparou um vasto programa que começa na sexta-feira e que termina no domingo, com visitas guiadas aos percursos de observação de aves e ao Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco (CERAS).

Haverá ainda lugar a palestras e à libertação e apadrinhamento de uma ave.

“A Câmara investiu na criação e divulgação dos dois circuitos. Esta é mais uma aposta em termos turísticos que fazemos. O concelho de Castelo Branco tem muito potencial nesta área, com toda a zona do Tejo Internacional, albufeira de Santa Águeda e outras zonas importantes, onde se inclui o rio Ocreza”, afirmou o autarca.

Luís Correia realça que este é mais um projecto do município que visa promover o turismo de natureza no concelho e que tem como objectivo criar “mais motivos” para que as pessoas visitem Castelo Branco.