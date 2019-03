Abriu um hotel vegan na Turquia

“Férias de outra maneira”. É assim apresentado o conceito do The Vegan Lodge, hotel vegan que acaba de abrir em Olimpo, na região de Antália, no sul da Turquia. Todos os materiais utilizados no hotel, incluindo produtos de higiene pessoal, materiais de limpeza e têxteis, não conterão produtos de origem animal.

O hotel, localizado numa propriedade de “12 hectares de terras lindas”, utiliza energia solar para aquecer os seus 34 quartos e a água, e cultiva no local as suas próprias frutas e legumes, como azeitonas e romãs. “Preparadas com mestria”, anuncia o The Vegan Lodge, são servidas refeições veganas de estilo mediterrâneo que incluem “hambúrgueres” vegetarianos caseiros, falafel, massas e bowls. Todas as refeições são confeccionadas tendo plantas como base e são preparadas com os melhores ingredientes “frescos, sazonais e orgânicos” dentro do formato garden to table (algo como “do quintal para a mesa").

Fotogaleria

A cozinha promete misturar a tradição mediterrânea com sabores do mar Egeu “com toques de tendências culinárias modernas”, garantindo-se que o hóspede também “receberá os nutrientes necessários para o seu corpo.”

O site do hotel promete “deliciosas tentações” servidas ao pequeno-almoço, um buffet “colorido”, que inclui frutas e legumes do quintal, leite de ervas, iogurtes e sumos naturais feitos a partir de frutas espremidas no momento, geleias caseiras e variedade nos bolos e em outros artigos de confeitaria e padaria — também são servidos no hotel vinhos e outras bebidas alcoólicas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre os seus equipamentos, o Vegan Lodge dispõe de duas piscinas, ginásio e sala de yoga; já no plano das actividades, estão garantidos cursos de culinária ou aulas de ginástica.

“Vejo o quão difícil é para os veganos terem um dia de descanso, especialmente quando estão no estrangeiro, sem terem que explicar o que comem e o que não comem”, justifica Emre Dilek, proprietário do Vegan Lodge, ao site VegNews. “Estamos aqui para mostrar às pessoas que umas férias confortáveis e agradáveis não têm que ser nocivas para as espécies e para o ambiente”, completa.

Pode reservar-se um quarto duplo no site do hotel desde cerca de 60/80 euros, com os preços a subirem conforme a opção de alojamento e época.