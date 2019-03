Tiger Woods ganha primeiro duelo no regresso ao Texas

Pela primeira vez em seis anos, Tiger Woods compete no WGC-Dell Technologies Match Play, uma prova dos World Golf Championships (que remontam a 1999) que ele venceu em três ocasiões (2004, 2008 e 2013). E se saiu satisfeito com o desfecho do dia no palco do Austin Country Club, Texas, pois que bateu o jovem compatriota Aaron Wise, de 22 anos – o rookie do ano no PGA Tour na última época, a de 2017/2018 – no primeiro encontro do Grupo 13, o mesmo já não se pode dizer da exibição. Woods não jogava no Texas desde 2005.

“Do jeito que estávamos a jogar, estamos muito agradecidos por não ser [um torneio de stroke play [por pancadas]. Eu passei as 80”, brincou Woods, aliviado, após ter batido Wise por 3/1 (três buracos de vantagem e um para jogar). Mas, ao mesmo tempo, o californiano de 43 anos diz que até teve a sua graça. “Eu venci a partida. Não foi exactamente o nosso melhor golfes. Demos alguns buracos com bogeys e três putts, e ganhámos alguns buracos com alguns bons birdies. Foi uma volta emocional, porque não houve muitos buracos empatados.”

Nos 17 buracos jogados, Woods fez quatro birdies e quatro bogeys, mas Wise, embora tenha feito mais birdies (6), esteve ainda mais errático, com sete bogeys e um duplo bogey.

O Dell Techologies Match Play conta com os 64 melhores jogadores do ranking mundial, divididos por 16 grupos de quatro, cada um deles encabeçado por um cabeça de série. Sendo o 13.º mundial, Tiger Woods é o cabeça de série do Grupo 13, que integra ainda Patrick Cantlay e Brandt Snedeker, que empataram no duelo de ontem. Hoje, quinta-feira, cabe-lhe defrontar Snedeker, amanhã Cantlay.

É atribuído um ponto por vitória e meio ponto por empate. Os vencedores de cada grupo apuram-se para a fase seguinte, a realizar no fim-de-semana: sábado de manhã, os oitavos-de-final, de tarde, os quartos-de-final. Domingo de manhã, meias-finais, de tarde a final e o encontro para atribuição do terceiro e quarto lugares, entre os semi-finalistas derrotados.

O detentor do título, Bubba Watson, perdeu para Kevin Na no último buraco, por 1 abaixo. Já o n.º 1 mundial Dustin Johnson, vencedor em 2017, derrotou Chez Reavie por 4/3. Aliás, todos os jogadores do top-10 mundial, excepto Rickie Fowler (ausente), Brooks Koepka (empate com Tom Lewis, actual campeão do Portugal Masters) e Justin Thomas (perdeu para o dinamarquês Lucas Bjerregaard, vencedor do Portugal Masters em 2017), ganharam no arranque da prova.

