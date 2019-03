Solskjaer será treinador do Manchester United nas próximas três épocas

O treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer vai comandar o Manchester United nas próximas três temporadas, depois de ter sucedido interinamente ao português José Mourinho, anunciou esta quinta-feira o clube inglês de futebol.

Desde que regressou aos “red devils”, em 19 de Dezembro de 2018, o antigo avançado do clube conquistou 14 vitórias em 19 jogos, alcançado os quartos-de-final da Liga dos Campeões, fase em que vai defrontar os espanhóis do FC Barcelona.

“Este é o trabalho que sempre sonhei ter e estou muito entusiasmado com a hipótese de comandar o clube a longo prazo, estou confiante em conquistar o sucesso contínuo que os nossos adeptos merecem”, afirmou o técnico, de 46 anos.

Mourinho deixou o clube no sexto lugar da Liga inglesa, a 11 pontos do quarto classificado – o último que dá acesso directo à Liga dos Campeões –, mas o United está agora a dois pontos desse lugar, ocupado pelo Arsenal, única equipa a vencer no campeonato os “red devils” sob a orientação de Solskaer.

“Desde que se tornou treinador interino, em Dezembro, os resultados que Ole falam por si. Mais do que o desempenho e resultados, o Ole oferece-nos a experiência, como jogador e como treinador, juntamente com a ambição de dar aos novos jogadores a oportunidade de conhecerem profundamente a cultura do clube. Isso significa que é a pessoa certa para comandar o Manchester United no futuro”, referiu o vice-presidente do clube Ed Woodward.

Solskjaer chegou aos “red devils” proveniente dos noruegueses do Molde, que treinava desde 2015 e que já tinha orientado entre 2011 e 2013 —conquistando o bicampeonato em 2011 e 2012 e vencendo a Taça da Noruega em 2013 —, depois de uma passagem pelas reservas do Manchester United.

“Desde o primeiro dia que cheguei, senti-me em casa neste clube especial. Foi uma honra ser jogador do Manchester United e tem sido fantástica a experiência nos últimos meses”, frisou o norueguês.

Solskjaer orientou ainda os galeses do Cardiff, entre 2013 e 2014, e os juniores dos noruegueses do Clausenengen, clube no qual iniciou a carreira futebolística. Notabilizou-se depois no Molde, em 1995 e 1996, e, sobretudo, no Manchester United, durante 11 temporadas, até terminar a carreira em 2007.

Ao serviço dos “red devils”, conquistou uma Liga dos Campeões, sete Ligas inglesas, duas Taças de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, quatro Supertaças de Inglaterra e uma Taça Intercontinental, contando 126 golos em 266 jogos.

Mourinho deixou o clube após duas épocas e meia, em que conquistou os títulos da Taça da Liga inglesa, da Supertaça de Inglaterra e da Liga Europa na época de estreia (2016/17). O técnico português levou ainda o clube ao segundo lugar do campeonato na época passada, depois de ter sido sexto na estreia.

O último título de campeão do Manchester United remonta a 2013, na última temporada sob o comando do histórico técnico escocês Alex Ferguson.