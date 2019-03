G15 ignora FPF e pede esclarecimentos a Pedro Proença

A reunião promovida pelo G15, esta quinta-feira, numa unidade hoteleira de Vila Nova de Gaia, sob o pretexto de rever a integração do Gil Vicente na I Liga, conhecerá na próxima segunda-feira, às 10h30, no mesmo local, um novo capítulo com a presença do presidente da Liga, Pedro Proença.

Esta foi a “medida” anunciada, ao fim de quatro horas de debate, pelo porta-voz do G15, Carlos Pereira, líder do Marítimo. Um pedido com carácter de urgência, no sentido de ver esclarecidos todos os contornos do acordo estabelecido entre Liga, Belenenses SAD e Gil Vicente, lavrado na sequência da ordem judicial para a promoção administrativa do clube de Barcelos.

“Vamos solicitar ao presidente da Liga uma reunião para sermos esclarecidos relativamente ao memorando, ao acordo e à norma em vigor. Não há nada contra o Gil Vicente, mas sim em benefício do futebol português”, declarou Carlos Pereira, eximindo-se a responder se a posição assumida por sete clubes em risco de despromoção não é um mero expediente para evitar a descida.

Dos últimos oito classificados da I Liga, apenas o Nacional da Madeira não consta do lote que ignorou a exigência feita pela Federação Portuguesa de Futebol, no sentido de ver respeitada a decisão dos tribunais que determina a inclusão dos gilistas no escalão principal.