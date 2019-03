Benfica e Sporting nas “meias” da Taça de Portugal em caminhos separados

Sporting e Benfica estão apurados para as meias-finais da Taça de Portugal e futsal, a disputar no Pavilhão Multiusos de Gondomar, o palco da final a oito até domingo. Os “leões” venceram o Belenenses por 2-1 e os “encarnados” bateram o Quinta dos Lombos por 4-1 e completam o quadro de finalistas ao lado de Burinhosa (11.º lugar no campeonato) e do Fundão (4º. classificado).

Os “leões” ficaram em vantagem a oito minutos do final do primeiro tempo. Fernando Cardinal não estava na equipa inicial do Sporting, mas marcou aos 12’ quando, de costas para a pressão de Ygor Mota, rodou para rematar forte com o pé direito ao primeiro poste.

O Sporting ainda chegou ao 2-0 na segunda parte. Aos 27’, Deo rematou de meia distância batendo mal o guarda-redes do Restelo, Paulo Pimenta. O Belenenses reduziu pouco depois, aos 32’, por intermédio de Bruno Pinto que recebeu um passe isolado e levou a melhor no frente-a-frente com André Sousa.

Os tricampeões nacionais vão encontrar o Burinhosa que chegou às meias-finais depois de no início da tarde desta quinta-feira ter batido o Módicus por 3-2 após desempate por grandes penalidades de um encontro que terminou empatado a cinco golos.

Já os “encarnados” entraram forte diante do Quinta dos Lombos. Raúl Campos rematou desmarcado para o primeiro golo, aos 3’, Fits finalizou de costas para a balizar de calcanhar aos 23’ e André Coelho fez o 3-0 já na segunda parte, aos 34’, com um remate à entrada da área. O Benfica ainda chegou aos quatro golos sem resposta com o bis de Raúl Campos, “oferecido” por Fits que tinha atraído o guarda-redes adversário, Paulo Pereira. Ivo Oliveira reduziu para o Quinta dos Lombos quando a equipa recorreu ao “cinco para quatro”.

O Fundão é o próximo adversário das “águias” no jogo que antecede a final depois de uns quartos-de-final confortáveis: bateram o Futsal Azeméis por 7-2.

As meias-finais da Taça de Portugal em futsal disputam-se no sábado com o Sporting a defrontar o Burinhosa, às 15h, e o Benfica a encontrar o Fundão, às 18h. A final está marcada para domingo, às 17h.