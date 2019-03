Os muitos vermelhos que escorrem pelo piano de Filipe Raposo

Filipe Raposo pertence àqueles criadores para quem a música não existe desligada de todas as artes e de todo o mundo ao seu redor. A cada novo projecto, é natural que faça acompanhar as composições ao piano de uma reflexão e de uma investigação que balizem a criatividade. Mas nunca tinha levado esse pressuposto tão longe quanto agora, ao lançar o primeiro volume de uma trilogia dedicada às cores. Ocre, com apresentação esta sexta-feira em concerto integrado no primeiro Festival de Jazz de Lisboa, a decorrer no Teatro São Luiz até domingo, é um disco-livro com edição da Tinta da China, o primeiro de três ensaios sonoros que hão-de chegar-nos à cadência bienal.

“A cor é algo que sempre me fascinou nas diferentes presenças a nível artístico”, explica o músico ao PÚBLICO. Na música, no cinema, nas artes plásticas ou na fotografia, é uma evidência que transporta, com frequência, leituras simbólicas. E foi, precisamente, ao mergulhar no “universo simbólico artístico” da cor, associado a “uma dimensão mais sociológica e antropológica” que Filipe Raposo começou a pensar como traduzir esta relação para um conjunto de composições. O preto como exemplo de rectidão e de morte, o vermelho como sintoma de sedução ou de violência, o branco como sinal de luz e de pureza, foram imagens que foi acumulando enquanto lia e anotava os livros Preto, História de Uma Cor e Azul, História de Uma Cor (edições Orfeu Negro). Foi durante essas leituras que decidiu explorar tematicamente “as três cores que estão presentes continuamente na sociedade desde a Antiguidade Clássica, sob diversas formas simbólicas”.

Através de uma investigação desenvolvida com o ilustrador António Jorge Gonçalves, acabou por declinar o vermelho no sentido do ocre, “o primeiro pigmento usado no nascimento da arte” e comum nas gravuras rupestres. A questão que então se colocava era como transformar estes conceitos em matéria musical. E Filipe Raposo seguiu as pistas do ocre até perceber que era “o pigmento mais presente à face da Terra”, associando este facto à mitologia judaico-cristã e ao homem inaugural, “o Adão metafórico formado através da terra”. Tudo isto remetia para a matriz popular e tradicional da música, e para “melodias de uma simplicidade aparente enorme, mas que ao mesmo tempo são sínteses centenárias – ou até milenares – de temáticas ligadas ao cancioneiro”. “Melodias que, sem o auxílio das redes sociais, foram transmitidas até chegarem aos nossos dias.”

Foto Filipe Raposo António Marinho da Silva

Daí que encontremos no alinhamento de Ocre sugestões melódicas colhidas nos cancioneiros de Trás-os-Montes ou do Al-Andalus, mas também da música popular açoriana (por via do ocre vulcânico). O álbum constrói também pontes entre a cultura popular e a erudita, o que leva à coexistência entre Bach e uma melodia tradicional transmontana, ou Monteverdi e um ritmo das Beiras originalmente tocado por um adufe. Mas Ocre, clarifique-se, é um álbum de piano solo. De Filipe Raposo a avançar pelos temas na companhia apenas dessas reflexões acerca das cores.

Endovélico e o fogo

A investigação para Ocre conduziria Filipe Raposo a “uma procura obsessiva pela justificação da cor nos seus símbolos” e às manifestações que foi identificando em várias práticas artísticas. Mas levou-o também a lugares muito concretos, como um local de culto dedicado ao deus Endovélico, construído pelos romanos em São Miguel da Mota, no Alandroal. É atrás dessa figura de Endovélico – divindade ligada aos cultos da terra e das plantações, “pop star dos deuses na Península Ibérica” daquele período – que os dedos do pianista seguem no tema A um Deus desconhecido. A música incorpora a “presença apagaziguadora” que Filipe lhe atribui e desvela-se com uma tranquilidade lírica, em que quase podemos entrever os anos jazzísticos de António Pinho Vargas.

E há ainda o muito cinematográfico Mefistófeles, inspirado pelo “pacto de sangue mais conhecido da Humanidade”, ou o irrequieto No princípio era o fogo, “homenagem aos primeiros homens e às primeiras mulheres” de quem herdámos a tecnologia de ponta ancestral que era a preservação e a fabricação do fogo. É uma imagem de “conhecimento e de curiosidade perante a vida” transportada para a música, evocadora da tocha que avança pela “noite do desconhecido, do medo e dos sons estranhos”, devolvendo uma visão antes impossível.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ocre, tem formato de disco-livro (e é editado pela Tinta da China), uma maneira de Filipe Raposo convocar ainda para o primeiro momento da sua trilogia uma forte componente visual garantida pelas obras de Sérgio Fernandes, cuja pintura trabalha, precisamente, as pequenas variações de uma cor. Acontece que quando o músico o contactou, o pintor estava precisamente a trabalhar sobre o vermelho. Se é de simbolismo que fala Ocre, tal sinal não podia ser ignorado.

Filipe Raposo apresenta Ocre no São Luiz esta sexta-feira, data em que actua também o Coreto Porta-Jazz. Antes, na quinta, o palco é do Sexteto Bernardo Moreira e de João Barradas com Mark Turner; sábado à tarde é a vez da Big Band Júnior actuar com Inês Laginha, enquanto a noite ficará a cargo de Jeff Williams e da versão alargada da João Lencastre’s Communion; o encerramento, no domingo, cabe à banda trabalhada pelo contrabaixista Greg Cohen no âmbito do workshop do Festival de Jazz de Lisboa.