Janelle Monáe vai estar no Meco em Julho

A cantora Janelle Monáe está de regresso a Portugal, desta vez para actuar no festival Super Bock Super Rock, no Meco, Sesimbra, a 20 de Julho. A americana actua numa noite para onde já estão também confirmadas prestações de nomes como Migos, Disclosure ou Profjam.

Depois dos dois primeiros álbuns em que apontava ao futuro, Janelle Monáe afiou as palavras e usou-as para reclamar um mundo mais justo e inclusivo no presente. Sob a influência clara de Prince, Janelle fez de Dirty Computer, o seu festejado álbum do ano passado, um festim irresistível de funk, rock e R&B, em que as mãos no ar são gesto tanto de celebração quanto de reivindicação política.

Será a quinta actuação da cantora em festivais portugueses. Depois de se estrear no Super Bock em Stock de 2010, Monáe passou duas vezes pelo MEO Sudoeste (2011 e 2013) e uma pelo Vodafone Paredes de Coura em 2014.

De 18 a 20 de Julho, pelo palco principal do Super Bock Super Rock vão passar também Lana Del Rey, The 1975, Jungle, Cat Power, Kaytranada, Christine and the Queens, Charlotte Gainsbourg ou Shame.