Haverá um fim depois do fim de A Guerra dos Tronos – o documentário A Última Patrulha chega a Portugal

A série blockbuster A Guerra dos Tronos vai terminar em Maio, quando for transmitido o último episódio da série no canal SyFy e no serviço de streaming HBO Portugal – mas o fenómeno não quer sair logo de cena e vai ter direito ao seu próprio documentário. A Guerra dos Tronos: A Última Patrulha estreia-se em Portugal a 27 de Maio, como foi anunciado esta quinta-feira.

O documentário de duas horas é centrado na rodagem da oitava e última temporada da mais popular e pirateada série do mundo e tem a assinatura da realizadora britânica Jeanie Finlay. Este filme, que já nas últimas horas de quarta-feira tinha sido anunciado nos EUA, chegará a Portugal uma semana depois da transmissão do último episódio da oitava temporada (que terá 1h20m de duração) e é um exclusivo, diz o serviço em comunicado, da HBO Portugal.

Recorde-se que com a chegada desta plataforma ao mercado português se multiplicaram os locais onde a série pode ser vista – além do original canal SyFy, agora também a HBO Portugal transmite a série em simultâneo com a transmissão nos EUA e depois nos seus horários convencionais (segunda à noite no SyFy) e no seu pacote por assinatura (na HBO Portugal). Se a plataforma tem as sete anteriores temporadas completas disponíveis — e que são já um dos seus títulos mais populares nas escolhas dos espectadores portugueses —, o canal vai fazer uma maratona com as mesmas sete temporadas a partir de 8 de Abril (uma temporada por dia até dia 14).

A Guerra dos Tronos: A Última Patrulha é mais uma extensão da marca ou do franchise Game of Thrones. Além dos livros que estão na sua origem e dos livros que expandem o universo criado por George R.R. Martin, a série vai ter prequelas e já tinha o seu próprio programa televisivo de comentário e discussão sobre cada episódio — um espelho da experiência que os fãs procuravam online nos inúmeros podcasts, tópicos do Reddit e recapitulações e críticas de cada episódio. Esta semana, uma fuga de informação terá deixado escapar detalhes do primeiro episódio para a internet.​

Segundo a nota enviada esta quinta-feira às redacções, o novo filme vai aos bastidores da última temporada no pico da sua popularidade e “mergulha na lama e sangue, para revelar as lágrimas e triunfos envolvidos no enorme desafio de dar vida ao fantástico mundo de fantasia de Westeros em grandes estúdios, localizações reais e cenários inesperados da Irlanda do Norte”. Conta, sendo uma produção da Glimmer Films para a própria HBO, “com um acesso sem precedentes a materiais e imagens” de bastidores e fala com a equipa técnica e os actores sobre a pressão e a experiência de participar num dos grandes fenómenos televisivos da história. Tem produção executiva — ou seja, mão no guião — de David Benioff. e D.B. Weiss, os criadores da transposição d’ As Crónicas de Gelo e Fogo para a televisão.