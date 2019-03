Artistas pedem a Conan Osiris que boicote a Eurovisão em Israel

Numa carta aberta, mais de 40 artistas portugueses pedem ao vencedor do festival da canção, Conan Osiris, para cancelar a sua participação na final da Eurovisão que terá lugar, em Maio, na cidade de Telavive. Entre eles, estão os músicos José Mário Branco, Vítor Rua e Chullage, a coreógrafa Olga Roriz, os actores Maria do Céu Guerra, André Gago, Sara Carinhas, Manuela de Freitas e João Grosso, os escritores Alexandra Lucas Coelho e Afonso Cruz, a cineasta Raquel Freire, os artistas Joana Villaverde e Thomas Walgrave, e Tiago Rodrigues, director artístico do Teatro D. Maria.

Na carta dirigida ao cantor pode ler-se que “ir a Israel seria ignorar o cerco ilegal que o país mantém a 1,8 milhões de palestinianos em Gaza, negando-lhes os direitos mais básicos. Entre 41 quilómetros de comprimento por 6 a 12 de largura, os habitantes vivem com água racionada, estão cercados por muros e soldados, são agredidos e assassinados de forma impune.” Mais à frente, os signatários, recordam a Conan Osiris, que “a escassos minutos do lugar onde vais cantar, vivem ainda 2,7 milhões de palestinianos aprisionados por um muro de apartheid ilegal. O parlamento israelita aprovou este estado de apartheid através da “Lei do Estado-Nação do povo judeu”, que declara a superioridade racial de israelitas judeus. Já foi condenada pela União Europeia, incluindo por Portugal.”

Por último exortam ao músico que não deixe que Israel use a sua arte “para branquear os seus crimes contra o povo palestiniano e junta-te a milhares de artistas de todo o mundo que se expressaram contra a Eurovisão em Israel. Estaremos contigo.” Já em Junho do ano passado, organizações culturais palestinianas haviam solicitado o boicote da Eurovisão 2019, o mesmo acontecendo com o músico fundador dos Pink Floyd e activista pela causa palestiniana, Roger Waters.

Recorde-se que Conan Osiris encontra-se em Telavive para filmar um videoclipe que será divulgado durante a emissão do festival, que este ano decorre entre 14 e 18 de Maio em Telavive.