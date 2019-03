Cardi B assume que roubava e drogava os clientes que a procuravam quando era stripper

Está a circular pela Internet um vídeo gravado há três anos pela rapper Cardi B, no qual confessa ter drogado e roubado homens com quem tinha relações sexuais, durante os anos em que foi stripper. A gravação foi publicada por uma página que não está relacionada com a cantora, que já se pronunciou nas suas redes sociais sobre o assunto. “Fiz coisas no meu passado, certas ou erradas, que senti que precisava de fazer para ganhar a vida”, justificou.

A cantora defende que “nunca disse que era perfeita ou que vinha de uma realidade perfeita, com um passado sem falhas”. Na publicação que fez no Twitter, Cardi B disse ainda: “[Faço] ​parte da cultura hip-hop, onde podemos falar sobre o lugar de onde vimos e falar sobre as coisas erradas que tivemos que fazer para chegar onde estamos.”

O vídeo foi recuperado e publicado por uma conta do YouTube e está a causar uma onda de indignação nas redes sociais. Vários internautas partilharam mensagens dirigidas a Cardi B com a hashtag, #SurvivingCardiB – uma referência indirecta aos abusos de que é acusado o cantor R. Kelly.

“A mesma indignação que têm com R. Kelly, Bill Cosby, 6ix9ine, Kodak e Michael Jackson é a mesma que precisam de ter com Cardi B. Só porque ela é uma mulher, não significa que pode escapar de ter roubado e drogado homens!”, escreveu uma internauta no Twitter. “Se fosse um homem que admitisse na Internet que drogou e roubou mulheres seria preso imediatamente para fazer justiça às vítimas”, acrescentou outra pessoa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A rapper norte-americana, que ganhou um Grammy no mês passado, já tinha falado abertamente numa entrevista à Vlad TV sobre o seu passado abusivo e a sua antiga profissão. “Eu era muito pobre, estava a viver com o meu ex-namorado que me batia, tive de abandonar a escola. Vivia com a mãe dele e dois pitbulls num quarto”, confessou. Cardi B, que conseguiu deixar a sua antiga vida por causa do dinheiro que ganhou enquanto se despia, admite: “O striptease salvou-me de muitas coisas.”

Esta não é a primeira polémica em torno da cantora que, em Dezembro, foi obrigada pelo tribunal a manter distância de dois empregados de um club de strip que alegadamente terá agredido durante um desacato. Também é frequentemente associada a brigas com a sua rival, a rapper Nicki Minaj.

Texto editado por Bárbara Wong