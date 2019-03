O trauma da moda unissexo

A minha mãe tem tantos apelidos que, um dia, estava a assinar um talão do cartão de crédito - houve um tempo em que era preciso assinar como no bilhete de identidade - e a lojista disse-lhe: “Minha senhora, não é preciso por a morada.”

Enquanto cresceu havia uma costureira residente em casa dos pais, que fazia tudo o que se vestia naquela casa: saias, blusas, vestidos, casacos para as senhoras e para as criadas.

Quando eu nasci, em casa da minha avó já não havia uma costureira residente, mas uma modista a dias, que lá ia semanalmente ou, nos últimos anos e com o aparecimento do pronto-a-vestir já só ia quinzenalmente.

Ainda me lembro da sensação de estar quieta minutos infindáveis para que a dona Alzira construísse à minha volta uma blusa ou, pior, um vestido. O medo que as agulhas me entrassem pela carne fazia-me literalmente paralisar. Por isso, foi com alegria que aceitei a mudança da sala de estar de casa da minha avó, onde escolhíamos o que vestir na Burda, a revista alemã, para as lojas onde passeávamos por entre cabides à procura das últimas novidades e da roupa igual à das nossas amigas.

Mas foi sol de pouca dura porque eu sou vítima de uma família numerosa, perdão, sou filha de uma família numerosa e nem o facto de ser a mais velha me salvava. Se eu queria umas calças mais à moda, a minha mãe escolhia umas unissexo porque, a seguir a mim, vinha o meu irmão, que além do par de calças herdava também as camisolas de lã e os collants. A seguir a ele, as minhas irmãs herdavam as minhas calças, as camisolas e os collants e tudo o que era comprado para ele. Tudo de calças sem corte por causa daquele rapaz. A última herdava calças com a história do nosso crescimento, ou seja, com vincos das inúmeras bainhas que já tinham sido feitas.

Os casacos era a mesma coisa. Houve um momento, na adolescência, que herdei um casaco do meu pai, quando os havia lindos na Porfírios.

Por isso, eu compreendo as mães indignadas com a Zippy e a sua colecção cápsula de roupa unissexo. As senhoras, com dois apelidos e cheias de sorte porque agora já não se passam cheques nem se assinam talões do cartão de crédito, não estão contra a igualdade de género, o lobby LGBT que chega a tudo até à roupa das nossas inocentes crianças ou o “homossexualismo” (como escrevia uma delas num post do Facebook). Não. Estão todas, como eu, traumatizadas por terem usado calças, calções, t-shirts e pullovers dos irmãos, quando havia tantas saias de folhos e blusas com mangas de balão e cores garridas para vestir, e não o podíamos fazer por culpa dos rapazes da família. Elas são vítimas da sociedade patriarcal em que crescemos porque aos nossos irmãos ninguém os obrigou a andar de saia, só vestiam os nossos collants e esses ninguém os via. Elas são feministas e não querem que as suas filhas sofram como nós sofremos.