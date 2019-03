Letrux ao vivo no auditório do PÚBLICO

Cantora, actriz, escritora e compositora, a brasileira Letrux vai abrir na noite de quarta-feira, com Lula Pena, o festival MIL, que atrai artistas e agentes musicais de todo o mundo ao Cais do Sodré, em Lisboa. De seu nome Letícia Pinheiro de Novaes, nascida no Rio de Janeiro e em 5 de Janeiro de 1982, Letrux teve na adolescência uma banda de rock chamado Letícios, depois uma banda de electrónica com o nome de Menage à Trois e em 2008 fundou com Lucas Vasconcellos o duo Letuce, que gravou três discos até se separar em 2016.

Mas o que a traz agora a Portugal (onde actuou com o duo, em 2013) é o seu primeiro disco a solo, Em Noite de Climão, lançado em 2017. Isso e o lançamento em Lisboa do seu livro Zaralha - Abri Minha Pasta, editado no Brasil em 2015, que ela apresenta como “uma colectânea de muitos momentos poéticos da minha vida, desde a alfabetização, desde o colégio, até à vida adulta.”