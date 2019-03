Trezentas revistas

Ainda não há Apple News Plus em Portugal mas há um truque para o seu iPhone pensar que está nos Estados Unidos. Assim aparece logo a app da Apple News – bastante útil por zero cêntimos – e a proposta de assinatura por 9,99 dólares.

Sou leitor da PressReader que custa 30 euros por mês mas a Apple News Plus é uma pechincha irresistível. Só tem jornais e revistas dos EUA mas a lista é muito generosa: Washington Post, Wall Street Journal, New Yorker, New York Magazine, Vanity Fair, Hollywood Reporter, Atlantic, Wired, Vogue, Esquire, GQ, Saveur, National Geographic, The New Republic, Mother Jones...

Mesmo que só se leiam 20 revistas por mês sai a cinquenta cêntimos por revista. O New York Times (que está chatinho) ficou de fora e o LA Times não o substitui. Serão mais de 300 títulos incluindo as revistas mais populares como a People, a In Style e a Rolling Stone.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Dito isto, não compreendo como é que estas revistas ganham dinheiro com a Apple News Plus. Pode ser que os leitores atraídos pela app não sejam os mesmos que têm assinaturas digitais destas revistas.

Acontece que eu sou assinante de seis destas revistas e, não sendo um santo, verifico, mais uma vez, que poupo dinheiro (e ganho centenas de revistas) com a Apple News Plus. Para mais dá para partilhar com mais 5 pessoas...

Com algum optimismo pode ser que pacotes como este ponham as gerações digitais a conhecer as belezas gráficas e as qualidades de escrita das boas revistas americanas (que já não são o que eram) enquanto ainda duram.