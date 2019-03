Debate na AR sobre ensino superior dividido entre oportunidades do presente e peso do passado

O debate sobre o ensino superior esta quarta-feira no parlamento dividiu-se entre a defesa da oportunidade do momento presente para resolver os problemas do sector, as críticas ao peso do passado e os timings eleitorais.

O debate, por agendamento potestativo do PSD, foi aberto pela deputada social-democrata Margarida Mano que começou a sua intervenção com críticas ao Governo e a defender os projectos de lei que o PSD apresentou esta quarta-feira – entre os quais um projecto para estimular a frequência de instituições do ensino superior públicas no interior do país e um projecto de lei que clarifica quais as taxas e emolumentos que devem estar integradas nas propinas anuais – e concluiu atacando os partidos mais à esquerda que apoiaram o Governo ao longo da legislatura.

“Marcado este debate para levarmos o ensino superior mais longe, vêm agora, a seis meses de eleições, os partidos que estiveram unidos a governar com o simples objectivo de tentar marcar território, procurar, sem grande sucesso, mostrar as suas diferenças. Pena as obras feitas não comprovarem as palavras ditas. Pena um Governo não se fazer de promessas, apertos de mão e cataplanas”, disse Margarida Mano.

Foi a deputada socialista Susana Amador que começou por lembrar a acção do anterior Governo para de seguida questionar a presente preocupação do PSD com os estudantes em zonas de baixa densidade, mas veio depois da deputada comunista Ana Mesquita a crítica mais veemente à intervenção de Margarida Mano.

“Quem ouvir o discurso pensará que o PSD traz aqui hoje propostas para resolver a raiz dos problemas que ainda existem no ensino superior público. Só que não”, disse Ana Mesquita, que referiu o financiamento do ensino superior público, a acção social escolar, o fim das propinas ou a revogação do regime fundacional das instituições do ensino superior como áreas para as quais o PSD não apresentou propostas, sendo estes os temas dos projectos de lei dos comunistas. “Agora apresentam um pacote de paliativos, que não resolve o problema”, acusou Ana Mesquita.

Também o PS questionou o timing do PCP para apresentação dos seus projectos de lei, desde logo, argumentou o deputado Porfírio Silva, por irem “frontalmente contra” o programa do Governo. “O PCP propõe exactamente o contrário do que vem no programa do Governo. Espera apoio do PS?”, questionou Porfírio Silva, que perguntou ainda se “chegou a hora de o PCP se opor ao programa do Governo”.

Do lado do PSD a deputada Laura Magalhães disse que “caiu a máscara ao PCP”, que apoiou todos os orçamentos do Estado do actual Governo que “tinham de forma explícita o subfinanciamento do ensino superior”. “A senhora deputada é conivente”, acusou Laura Magalhães dirigindo-se a Ana Mesquita, que respondeu defendendo a coerência do PCP ao ter sempre defendido alterações às propostas de Orçamento do Estado consequentes com as suas posições.

“O que o PCP pretende? É fácil. É cumprir a Constituição”, disse Ana Mesquita, ainda antes de ouvir a deputada do CDS-PP afirmar, em críticas semelhantes às do PSD, que “o PCP sabe que esta é uma oportunidade vital para reclamar as credenciais de esquerda diluídas” em quatro anos de apoio ao executivo, numa alusão ao momento pré-eleitoral.

Sobre o tema que reunia mais projectos de lei em votação e discussão nesta quarta-feira no parlamento – o das progressões remuneratórias, com iniciativas do Bloco de Esquerda (BE), PCP e PAN – coube ao BE a maior defesa da adopção de uma solução que não prejudique os professores do ensino superior que reunindo condições continuam sem progredir na carreira.

O deputado bloquista Luís Monteiro acusou os reitores das universidades de desempenharem nesta matéria um “papel vergonhoso”, lembrando aqueles que por vezes dizem que “não são reitores, estão reitores” para defender que são “colegas daqueles que neste momento estão a ser altamente penalizados”. Luís Monteiro defendeu o projecto de lei do BE como um “projecto que harmoniza avaliações” e em que “ninguém fica para trás”, acabando com “injustiças objectivas – da falta de progressão – e injustiças relativas”, com situações diferentes entre professores da mesma instituição.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As discrepâncias na aplicação dos critérios há muito que são criticadas e denunciadas pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), que tem vindo a alertar, inclusivamente o parlamento, para critérios diferentes na mesma instituição, provocando desigualdades entre docentes da mesma universidade, mas de faculdades diferentes, por exemplo.

Em causa está o facto de em algumas instituições ter sido possível aplicar o sistema de pontos que permite progressões quando acumulados 10 pontos – e que é o critério usado na generalidade da administração pública enquanto em outras, a maioria, apenas tenha sido possível progredir mediante a obtenção em seis anos consecutivos da menção qualitativa “Excelente”, bastando um ano de interrupção com uma nota inferior, (mesmo que seja “Muito Bom"), para inviabilizar qualquer avanço na carreira.

O sindicato quer que o sistema de pontos possa ser aplicado a todos os professores do ensino superior, considerando que seria a solução mais justa para as disparidades que existem actualmente, e essa solução é agora acompanhada nos projectos de lei que BE e PAN levam a votação no plenário. Ana Rita Bessa defendeu na sua intervenção que “cabe ao Governo esclarecer de uma vez por todas o que se deve aplicar”.