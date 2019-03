Portugal pentacampeão de futsal do clero. PSD e CDS congratulam-se

A notícia começou por ser partilhada pelo deputado comunista Bruno Dias. “É mesmo verdade”, escreveu em tom irónico, Portugal é pentacampeão europeu de Futsal do Clero.

O PSD e o CDS apresentaram esta quarta-feira um voto de congratulação por esta vitória e o deputado comunista não perdeu a oportunidade de ironizar com o facto de os dois partidos referirem as capacidades do goleador nacional, que fixou o resultado contra a Bósnia-Herzegovina em 3-0.

“Esta edição contou com a participação de 17 Selecções nacionais, sendo que o grupo de Portugal integrava também as Selecções da Bielorrússia, Montenegro e Bósnia-Herzegovina, tendo a Selecção Portuguesa disputado a final, vencendo a Bósnia-Herzegovina por 3-0, num surpreendente “hat-trick” do Padre André Meireles”, lê-se no texto.

Mas os elogios do texto não ficam por aqui. Depois de Portugal ter o Cristiano Ronaldo, de ter o “Ronaldo do Eurogrupo”, como apelidaram Mário Centeno, e a “Ronalda da direita”, nome dado a Assunção Cristas, desta vez, há o “Ronaldo da Igreja”. “A Selecção nacional de Futsal do Clero teve nesta edição o comando técnico do Mister Ricardo Costa e a braçadeira de Capitão coube ao Padre Marco Gil, conhecido entre os pares como o Cristiano Ronaldo da Selecção da Igreja. O resultado alcançado, que enaltecemos, constitui, naturalmente, motivo de orgulho para todos os Portugueses”, dizem sociais-democratas e democrata-cristãos.

O voto deu agora entrada na Assembleia da República, não tendo ainda sido votado.