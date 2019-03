Carlos Costa recusa ser avaliado. PS aponta-lhe “impunidade”

Carlos Costa disse esta tarde no Parlamento que o Banco de Portugal não encontrou indícios de “ocultação” de perdas no banco público. Já quanto ao seu papel enquanto ex-administrador da CGD, o actual governador do Banco de Portugal recusou a ideia que tem de ser submetido a um teste de idoneidade. “Não sou candidato à administração de nenhum banco”, respondeu.

A resposta surgiu a perguntas do deputado socialista João Paulo Correia que quis saber o que fez o Banco de Portugal (BdP) depois de ter recebido a auditoria da Ernst&Young (EY) sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2005. Sobre este assunto, Carlos Costa diz que pediu à CGD que acatasse as conclusões da auditoria e remeteu o documento para os órgãos internos do BdP para que pudesse ser analisado.

Ora uma das acções que o BdP tomou na sequência da auditoria foi o de avaliar, ou reavaliar, a idoneidade dos administradores e órgãos de fiscalização de bancos. Carlos Costa foi administrador da CGD, o que levou o deputado socialista a defender que há uma “impunidade” do governador, uma vez que é o único a não ser avaliado.

Carlos Costa repetiu a defesa que já tinha ensaiado numa entrevista à SIC, dizendo que informou o conselho de ética do Banco Central Europeu (BCE) sobre o seu envolvimento na CGD e que não tem “qualquer dificuldade” em explicar o que foi o seu trabalho.

Mais tarde, afirmou que apenas muito “ocasionalmente” participou nos conselhos alargados de crédito e que não participou em nenhuma decisão dos 25 principais créditos do banco público. Além disso, explicou que na altura, participou para haver “quórum” em algumas reuniões, mas que não era a sua área. Destas reuniões, as actas apenas indicam a decisão e não a discussão. E sobre isto, Carlos Costa referiu que na altura não havia regras para as actas, e que não estar na sua redacção final não significa que cada processo não tenha toda a documentação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já sobre o seu papel de governador, Carlos Costa explicou que a CGD foi submetida a várias acções de supervisão, mas que “não foram acções de supervisão específicas ao processo de concessão de crédito”, disse. E não foram feitas porque, disse, o “registo de imparidades não se distingue dos bancos da praça e não se distingue do ponto de vista do conservadorismo”. Além disso, explicou, porque havia um “menor perfil de risco da CGD comparado com os seus pares, por uma sucessiva evidência de níveis adequados” de risco e ainda porque havia um “nível de conforto dos órgãos de administração, fiscalização interna”.

Além disto, também não detectou “ocultação” de perdas.

Perante as respostas do governador, o deputado socialista lamentou a falta de explicações dadas pelo BdP, uma vez que ou é culpa das “projecções” ou da conjuntura económica.