“Brexit”: May diz aos deputados conservadores que deixa o cargo antes da próxima fase de negociações

A primeira-ministra britânica, Theresa May, prometeu aos deputados conservadores que deixa o cargo antes da segunda fase das negociações da saída do Reino Unido da União Europeia.

A contrapartida pedida por May, diz o jornalista da BBC Iain Watson citando fontes do partido, é que os deputados votem a favor do seu acordo de saída, rejeitado já duas vezes pela Câmara dos Comuns. Fonte de Downing Street sublinhou à emissora britânica BBC que caso o acordo não seja aprovado “a situação muda totalmente de figura”.

“Ouvi a disposição do grupo parlamentar do partido. Sei que há desejo de uma nova abordagem – e uma nova liderança – para a segunda fase das negociações do Brexit. E não vou ser eu a impedi-lo”, disse May, segundo excertos divulgados pelo seu próprio gabinete, citados pelo diário The Guardian.

A BBC disse que May disse ainda aos deputados que estando disposta a afastar-se para o bem comum do país, gostaria que a mudança de liderança fosse “o mais elegante possível”.

Esta hipótese já era posta em cima da mesa no fim-de-semana, quando fontes do partido apontava para movimentações dentro do Partido Conservador para substituir a primeira-ministra e notavam que nesse caso haveria margem para deputados conservadores votarem, embora com relutância, a favor do acordo de May.

Não é claro como este poderá ser levado a votação na Câmara dos Comuns porque o speaker, John Bercow, tem invocado uma regra segundo a qual a mesma proposta não pode ser levada a votação de novo após ter sido rejeitada excepto em caso de alteração significativa. Esta quarta-feira Bercow repetiu este aviso.

O calendário de saída de May – condicional à aprovação do acordo – já está esboçado: a 27 de Maio começaria a corrida para a liderança, mas não terminaria antes de 28 de Junho, para deixar a Theresa May a participação na cimeira do G20 em Osaka – que seria assim a sua última grande reunião internacional. A 10 de Julho estaria então no cargo o novo líder do Partido Conservador.