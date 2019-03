Donald Tusk alerta contra “traição” aos eleitores britânicos pró-UE

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pediu esta quarta-feira aos eurodeputados que mantenham em cima da mesa a hipótese de um "adiamento longo” do “Brexit”, apontando para uma petição com quase seis milhões de assinaturas a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Quase ao mesmo tempo, o jornal britânico The Guardian avançava que os líderes europeus estão dispostos a esperar até 31 de Março de 2020.

“Deixo um apelo ao Parlamento Europeu: vocês devem manter-se abertos a um adiamento longo, se o Reino Unido quiser repensar a sua estratégia”, disse Donald Tusk numa mensagem partilhada no Twitter após um curto discurso em Bruxelas.

“Seis milhões de pessoas assinaram a petição [para a permanência na União Europeia], um milhão de pessoas manifestaram-se [no fim-de-semana, em Londres]. Elas podem não se sentir suficientemente representadas pelo Parlamento do Reino Unido, mas devem sentir-se representadas por vós. Porque são europeias”, concluiu o presidente do Conselho Europeu.

“Vocês não podem trair os seis milhões de pessoas que assinaram a petição para revogar o Artigo 50. Nem o milhão que se manifestou. Nem a crescente maioria que quer permanecer na União Europeia”, disse Tusk aos eurodeputados.

Ao longo de todo este processo, Tusk tem enviado mensagens claras de apoio à reversão do “Brexit”. Há duas semanas, por exemplo, apelou aos líderes europeus que aceitem um adiamento longo caso o Reino Unido o solicite para repensar a sua estratégia e “construir um consenso”.

Esta quarta-feira, o jornal britânico The Guardian avança que os líderes europeus estão dispostos a aceitar um adiamento de um ano para a decisão final do Reino Unido – segundo o jornal, essa data pode ser 31 de Março de 2020.

O Guardian diz que a data chegou a constar dos documentos preparativos da cimeira europeia da semana passada, mas acabou por cair quando se confirmou que o Governo de Theresa May não iria pedir um adiamento longo.

Com a oferta de uma extensão de um ano – e não de dois –, a União Europeia pretende evitar que o Reino Unido possa influenciar os planos europeus a longo prazo, incluindo as discussões do Orçamento.

“Pode ser até dois anos, mas esse prazo está na imaginação de quem tem falado sobre um adiamento longo. Não é até Outubro deste ano, porque não podemos andar a fazer isto todos os dias. Também precisamos de tempo para outras coisas. E é essa a vantagem de um adiamento longo. Podemos pôr isto de lado e fazer outras coisas”, diz o jornal britânico, citando um responsável da União Europeia sob anonimato.

Ainda assim, o Guardian diz que a proposta de um ano não é ainda consensual, e que será alvo de uma intensa discussão se a primeira-ministra britânica pedir um adiamento longo até ao dia 12 de Abril.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A pressão de Donald Tusk para a extensão do “Brexit” e a notícia do jornal britânico surgem no dia em que o Parlamento britânico leva a cabo uma série de votos indicativos (não vinculativos), num exercício político para aferir o apetite da câmara por opções alternativas ao plano da primeira-ministra para a ligação com a UE após a saída.

Uma hipótese é a chamada Noruega +, que prevê a manutenção do Reino Unido no mercado único europeu; outra é a de uma união aduaneira. Em teoria, a oposição trabalhista poderia conviver bem com qualquer uma destas opções.

Nada obriga May a trocar o seu acordo para o “Brexit” pela proposta com mais votos na Câmara dos Comuns: a primeira-ministra, que tem resistido a todos os golpes na sua luta pela sobrevivência, fez saber que ignoraria qualquer posição que desrespeitasse o manifesto que o Partido Conservador levou às eleições de 2017.