Obra do cais dos pescadores de São Jacinto deverá ficar pronta em Junho

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, afirmou esta quarta-feira que a obra do cais dos pescadores de São Jacinto deverá ficar concluída em Junho e não em Abril, como estava inicialmente previsto.

De acordo com o autarca, a demora na dispensa do estudo de impacto ambiental levou ao atraso na execução da obra e foi pedida a prorrogação do prazo até Agosto ao gestor do programa Mar 2020, que a financia.

“O pedido foi para prolongar até Agosto para dar alguma margem, mas estamos convencidos de que a obra ficará pronta já em Junho”, afirmou.

Segundo Ribau Esteves, “neste momento a empreitada não tem grande visibilidade porque a maior parte decorre em estaleiro, que é a construção das plataformas flutuantes”.

“No local será feita a substituição da estacaria existente por estacas de amarração mais altas”, esclareceu.

O executivo municipal liderado por Ribau Esteves tinha decidido abandonar o anterior projecto do Cais dos Pescadores para São Jacinto, lançado pelo seu antecessor, por não ter sido feita a avaliação geotécnica e se ter vindo a constatar que as estruturas concebidas não se ajustavam ao local.

Por esse motivo, veio a revogar o contrato com a empresa Irmãos Cavaco, S.A., anterior adjudicatária, e elaborou novo projecto, que candidatou a financiamento pelos fundos europeus do Mar 2020 e adjudicou a obra por cerca de 320 mil euros, com um prazo de execução de 180 dias, que terminaria em Abril.

O cais dos pescadores de São Jacinto ficará com dois pontões flutuantes, o que permitirá melhorar as condições de acostagem e segurança para as embarcações da pesca artesanal, e criar uma zona de aprestos com pequenos armazéns.