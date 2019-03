Ballet Nacional da China no palco do Coliseu do Porto

O Coliseu do Porto recebe esta quarta-feira (21h) um espectáculo do Ballet Nacional da China, com “três obras de significativo destaque no panorama do bailado, assim como da música e do canto lírico”, segundo um comunicado da autarquia. A actuação abre com “Giselle” e fecha com “Carmen”.

O programa, promovido pelo presidente da Câmara do Porto e pelo embaixador da República Popular da China em Portugal, é de acesso gratuito, mediante o levantamento do bilhete no Coliseu, e assinala os 40 anos das relações diplomáticas entre Portugal e a China.

Depois de um excerto do segundo acto de “Giselle”, informa ainda o portal da Câmara do Porto, seguem-se ainda “Yellow River” com coreografia de Chen Zemei (convidado) e arranjos musicais de Yin Chengzong, Chu Wanghua, Sheng Lihong e Liu Zhuang (adaptação de “Yellow River Cantata” de Xian Xinghai).