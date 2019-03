Avaliação das casas para crédito à habitação aumenta 6,8% em Fevereiro

O valor médio de avaliação bancária para crédito à habitação foi de 1239 euros por metro quadrado em Fevereiro, o que representa um aumento de 6,8% face ao período homólogo, anunciou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação, o valor médio de avaliação bancária registado no segundo mês do ano aumentou 13 euros em relação a Janeiro, um acréscimo de 1,1% em cadeia.

Em Fevereiro, o valor médio de avaliação bancária realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se em 1239 euros por metro quadrado, mas foi o valor de avaliação dos apartamentos que impulsionou o crescimento deste valor.

Comparado com Janeiro, o valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 22 euros, para 1310 euros por metro quadrado.

Nas moradias, o valor médio de avaliação manteve-se em 1125 euros por metro quadrado.

A nível regional, a maior subida para o conjunto da habitação registou-se no Algarve (2,8%) e as menos acentuadas na Região Autónoma dos Açores (0,5%) e na Área Metropolitana de Lisboa (0,6%).

Em comparação com Fevereiro de 2018, o valor médio das avaliações cresceu 6,8%, tendo o valor de apartamentos e de moradias aumentado 8% e 5,2%, respectivamente.

A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações também se verificou no Algarve (12,9%) e a menor na Região Autónoma dos Açores (4,3%).