Yates vence na alta montanha e já “cheira” liderança na Catalunha

O ciclista britânico Adam Yates venceu, nesta quarta-feira, a terceira etapa da Volta à Catalunha, encurtando bastante a diferença para Thomas de Gendt. O ainda líder da prova perdeu tempo nesta etapa, mas “salvou” o primeiro lugar conquistado na primeira etapa.

Numa chegada em alto na cidade de Sant Feliu de Guíxols, Yates bateu Egan Bernal e Daniel Martin​, destacando-se num grupo reduzido que ainda tinha Nairo Quintana e Miguel Ángel López. Thomas de Gendt perdeu 2m40s para o vencedor, tendo, agora, apenas 23 segundos de vantagem para Daniel Martin e 27 para Yates.

Nota ainda para Alejandro Valverde, um dos principais derrotados do dia – caiu do segundo lugar para fora do top-10 –, também ele com vários minutos perdidos, chegando à meta ao lado de de Gendt.

Foto O top-10 no final da terceira etapa. DR

Entre os portugueses, Ricardo Vilela foi o melhor colocado, “à porta” do top-50 da etapa, tendo perdido 7m19s para o vencedor. Vilela também é o melhor português na classificação geral, ocupando o 50.º lugar, seguido de José Fernandes, em 94.º, e Rui Oliveira, em 154.º.

Nesta sexta-feira, a quarta etapa trará mais montanha, numa tirada de 150 quilómetros entre Llanars e La Molina, um percurso também já conhecido na Volta a Espanha.