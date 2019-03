Integração do Gil Vicente causará problemas? Advogado do clube discorda

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, avisou que o regresso do Gil Vicente ao escalão principal “não será pacífico”. Despromovido à II Liga na época 2005/06, por alegada irregularidade na utilização de Mateus, actualmente jogador do Boavista, a equipa minhota tem a integração prometida desde 2016, mas o dirigente vimaranense adverte para o desconforto dos clubes em zona de despromoção. Na presente temporada, para acomodar o regresso do clube barcelense, serão três os emblemas que passarão para a segunda divisão.

“Parece-me que o assunto não será pacífico. A integração do Gil Vicente implica que, nesta época, haja mais um clube a descer. No futebol, vive-se muito do momento e isso leva a que os presidentes de alguns clubes defendam os seus interesses de maneira diferente do passado”, alertou, na manhã desta quarta-feira, em Guimarães.

O Gil Vicente disputa actualmente o Campeonato de Portugal, depois da decisão dos clubes de adiar a subida do clube barcelense já em 2018-19. Apesar de compreender o sofrimento dos emblemas que lutam contra a despromoção, Pedro Macieirinha, advogado do Gil Vicente, aponta para os regulamentos competitivos, garantindo não temer uma mudança na decisão de reintegrar o clube na temporada que terá início em Agosto.

“Não temo porque os quadros competitivos apenas podem ser alterados até 31 de Janeiro. O argumento foi exactamente esse o ano passado, em que se decidiu que o Gil Vicente teria de esperar mais um ano. Não podem, a oito jornadas do fim, dizer que só descem dois clubes. Foram esses mesmos clubes que votaram favoravelmente o ano passado”, explicou Macieirinha.

Apesar de não referir valores, o advogado confidencia ao PÚBLICO que o montante de indemnização proposto pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ainda se encontra muito longe do pretendido pelo emblema minhoto: “Cada vez que conversamos temos dado um passo em frente, mas ainda estamos muito afastados a nível de valores. Estes ‘barulhos’ acabam sempre por impedir que as coisas aconteçam.”

Clube assinou acordo para salvaguardar integração

Uma das histórias que marcou esta quarta-feira prendeu-se com a revelação do jornal Record de que um acordo entre a Liga, o Belenenses e o Gil Vicente, assinado no mesmo dia em que foi celebrado o memorando de entendimento entre as três partes, que ditou a integração do clube minhoto na I Liga. A diferença entre os dois documentos prende-se com as cláusulas. No memorando ficava claro que a reintegração apenas seria feita caso a federação pagasse a indemnização aos barcelenses. No acordo, porém, ficou combinado que a subida imediata do Gil Vicente não estaria dependente do acordo com a FPF, podendo os gilistas competir no escalão máximo sem terem acordado a respectiva indemnização. A federação apenas recebeu o primeiro acordo.

“Historicamente foi assim com o Boavista, que foi integrado primeiro e depois decidida a indemnização. Criou-se uma plataforma para se fazer um entendimento com a FPF. Não obrigava o Gil Vicente a aceitar qualquer indemnização que a federação quisesse atribuir, sob pena de o clube não subir”, explicou o advogado dos gilistas.

Pedro Macieirinha garante ainda que, ao contrário do que tinha sido escrito, este acordo “não foi uma forma de pressionar a FPF”, mas sim de “salvaguardar os interesses maiores do clube”.

