Bayern Munique anuncia “contratação milionária” de Hernández

Lucas Hernández, internacional francês, será jogador do Bayern Munique a partir da próxima temporada. O rumor tornou-se oficial nesta quarta-feira, com o clube alemão a confirmar que o defesa, de 23 anos, assinou contrato até 2024.

Os valores do negócio não foram adiantados de forma oficial, mas a imprensa espanhola estima que o Bayern terá pago ao Atlético Madrid cerca de 80 milhões de euros.

Lucas Hernández é campeão mundial, com a França, tendo sido titular dos gauleses durante o Mundial 2018. A imprensa espanhola tem falado dos nomes de Grimaldo, do Benfica, e Alex Telles, do FC Porto, como possíveis substitutos de Hernández.