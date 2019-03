Aga Khan doa três quadros aos museus nacionais de Arte Antiga e Soares dos Reis

O príncipe Aga Khan vai doar três pinturas portuguesas do século XVII ao Estado português, numa cerimónia que decorrerá na sexta-feira, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, foi esta quarta-feira anunciado.

De acordo com um comunicado do gabinete da ministra da Cultura, Graça Fonseca, das obras doadas, da autoria do pintor Bento Coelho da Silveira (1617-1708), pintor régio de D.Pedro II, duas destinam-se ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e a outra ao Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.

Ao Museu Nacional de Arte Antiga serão agora entregues Repouso no regresso do Egipto e Virgem com o menino e a visão da Cruz.

No Museu Nacional Soares dos Reis ficará, posteriormente, a Apresentação da Virgem no Templo.

Repouso no Regresso do Egipto, óleo sobre tela com 219 por 216 centímetros, de 1695, “é uma obra admirável de Bento Coelho, pela sua dinâmica e encenação assumidamente barrocas”, descreve o comunicado.

Virgem com o Menino e a visão da Cruz, óleo sobre tela com 221 por 227 centímetros, também de 1695, segue de perto a obra do pintor maneirista Maarten de Vos (1532-1603), conhecida através de uma gravura de 1614, de Raphael Sadeler.

A Igreja de São Cristóvão, em Lisboa, reúne um dos maiores núcleos conhecidos de obras do pintor maneirista, com 44 telas, entre as quais a Última Ceia, recém-restaurada no âmbito de uma acção de financiamento colectivo, inserido no projecto “Arte por São Cristóvão”, do Orçamento Participativo de Lisboa, que mobilizou artistas como Rui Chafes e Madalena Vitorino.

O Ministério da Cultura sublinha que “estas doações contribuem para o enriquecimento das colecções expostas nos museus nacionais, e reforçam uma política nacional que se afirma diversa para as colecções artísticas e patrimoniais, públicas e/ou privadas”.

As obras são doadas através do Imamat Ismaili e da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento.

As entidades estabeleceram um acordo, em 2015, com o Estado Português, para instalação da sua sede mundial em Lisboa, estando “comprometidos com uma colaboração contínua com as instituições culturais do país”, acrescenta.

A cerimónia está prevista para as 15h, com a presença de Aga Khan, 49.º Íman hereditário e líder espiritual dos muçulmanos xiitas ismaelitas, do irmão, o príncipe Amyn Aga Khan, e do director do Museu Nacional de Arte Antiga, António Filipe Pimentel.