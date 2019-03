Directiva dos direitos de autor é aprovada numa vitória para as indústrias de conteúdos

A nova directiva dos direitos de autor foi aprovada no Parlamento Europeu, num desfecho que põem fim a um conturbado processo legislativo e que dá uma vitória às indústrias culturais e à imprensa sobre as grandes empresas de Internet.

O texto aprovado nesta terça-feira inclui o controverso artigo 17 (que ao longo de quase todo o processo foi o artigo 13), o qual dá aos autores a possibilidade de cobrar pelos conteúdos disponibilizados pelas plataformas online, como o YouTube, mesmo que o conteúdo tenha sido carregado pelos utilizadores. Também inclui o artigo 15 (o antigo artigo 11), que permitirá às empresas de comunicação social cobrarem pelos links em agregadores, como o Google News, e nas redes sociais.

A directiva foi aprovada com 348 votos a favor, 274 contra e 36 abstenções. As novas regras, porém, ainda terão de ser transpostas para as legislações nacionais, num processo que pode demorar cerca de dois anos.

O resultado da votação foi recebido com aplausos no Parlamento Europeu, mas nas redes sociais são muitos os que temem pelo futuro da Internet.

A eurodeputada do Partido Pirata Alemão Julia Reda, uma das grandes vozes contra o artigo 17 (antigo 13), criticou o resultado nas redes sociais: “É um dia negro para a liberdade online”, escreveu no Twitter, acentuando que a decisão de não alterar o artigo 17 passou por apenas cinco votos.

As novas regras vão fazer com que as plataformas online tenham de obter licenças junto dos representantes dos autores que abarquem, por exemplo, uma canção que um utilizador decida colocar no YouTube, ou um vídeo que tenha imagens protegidas por direito de autor (o YouTube, bem como o Facebook, já têm tecnologia para identificar conteúdo protegido e que permite aos detentores de direitos pedir que sejam retirados das plataformas).

A directiva, no entanto, inclui uma série de excepções, incluindo para as pequenas empresas, numa medida concebida sobretudo para proteger as startups europeias.

O Google reagiu à votação. “A directiva dos ireitos de Autor foi melhorada mas vai continuar a gerar incerteza jurídica e ainda afectar as economias criativas e digitais europeias”, lê-se num comunicado do Google, que diz estar “ansioso por trabalhar com decisores políticos, editores, criadores e detentores de direitos” para implementar as novas regras.

Desde 2016, quando a Comissão Europeia propôs a directiva, que o tema é alvo de muito debate, particularmente devido ao artigo 17 (antigo 13), que foi criado para obrigar as plataformas tecnológicas (como o Google, o YouTube e o Facebook) a garantirem que pagam aos criadores pelo conteúdo que alojam.

A luta para modernizar os direitos de autor no espaço digital opõe multinacionais tecnológicas americanas (como o Google, o Facebook, e o YouTube), indústrias de conteúdos na Europa, e grupos de activistas que defendem uma Internet livre e receiam que as novas leis introduzam censura no espaço digital. Os críticos do artigo 17 temem que a lei promova a existência de filtros de conteúdo para garantir que conteúdo não licenciado não chega à Internet.

Este fim de semana, cerca de 200 mil pessoas saíram às ruas de várias capitais europeias para protestar a directiva dos direitos de autor.

Horas antes da votação final, Axel Voss, relator da versão que foi aprovada no Parlamento, pediu aos eurodeputados se focassem no objectivo da directiva. “Queremos liberdade total na Internet, ou proteger os nossos valores?”, perguntou Voss aos eurodeputados. E acrescentou: “Para quem é que é esta directiva? Queremos proteger os criadores de conteúdos? Isso é o foco do assunto que estamos a decidir hoje.”

Os derrotados e os vencedores

A directiva foi disputada quase à vírgula, com várias partes em conflito e aguerridas campanhas de influência vindas de todos os lados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há anos que os representantes dos autores, em sectores que vão da música ao cinema, se queixavam de que não são compensados de forma adequada pelas obras que são disponibilizadas online, nomeadamente em serviços cujo conteúdo é lá colocado pelos utilizadores. São os grandes vencedores com a aprovação da directiva, que lhes dá ferramentas para negociarem com plataformas como o YouTube.

Também os editores de imprensa vêem concretizado um desejo antigo de poderem cobrar pela agregação de conteúdos em plataformas como o Google News e o Facebook. Contudo, as experiências anteriores em Espanha e na Alemanha acabaram por não correr bem para as empresas de media.

O Google e o Facebook, que fizeram campanha e lobby contra a directiva, saem a perder com as novas regras, muito embora as implicações práticas das novas regras só se tornem inteiramente claras quando as leis forem aprovadas nos parlamentos nacionais.