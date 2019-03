Um morto em atropelamento na CRIL em Oeiras

Um atropelamento rodoviário na Circular Regional Interior de Lisboa (CRIL), em Oeiras, causou esta terça-feira uma vítima mortal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

“O alerta foi dado às 20h05 e tratou-se de um atropelamento que ocorreu na CRIL, no sentido Sul-Norte, na saída para a auto-estrada 5. A viatura ligeira atropelou uma pessoa, com o óbito a ser declarado no local”, afirmou fonte do CDOS de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, cerca das 21h30, o trânsito estava “interdito no local”, não existindo ainda uma previsão para a reabertura.

Foram chamados ao local os bombeiros de Algés, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a PSP.