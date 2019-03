“Quem dá mais?”: estudantes da FAUP vão leiloar 90 peças originais

São 90 peças originais de artistas de várias áreas, que vão ser leiloadas pelos estudantes da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FBAUP), na terceira edição do evento “Quem dá mais?”. Organizado pelos estudantes do segundo ano do mestrado integrado em Arquitectura, o objectivo é angariar fundos para uma visita de estudo a França e Espanha, pela Rota de Corbusier, permitindo que todos os alunos tenham a possibilidade de participar. Com data marcada para 27 de Março, às 21 horas, no Auditório Fernando Távora (na FAUP), o leilão conta com obras assinadas por Álvaro Siza Vieira, Vhils, Joana Vasconcelos ou Souto de Moura.

Foto Serigrafia de Marta Vilarinho de Freitas

Entre os trabalhos que fazem parte do catálogo — que pode ser encontrado na página de Facebook do evento — está também uma serigrafia de Marta Vilarinho de Freitas, um desenho de Mário Bismarck, uma fotografia de Fernando Guerra e uma impressão de Annehail. Os trabalhos estão expostos na Galeria da FAUP desde esta terça-feira, 26, — bem como a sua base de licitação — e podem ser vistos gratuitamente entre as 9 e as 20 horas. A entrada no leilão, que vai ser moderado pelo arquitecto e professor Marco Ginoulhiac, é também livre.