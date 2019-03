Da machadinha e da Catrina aos Amigos de Gaspar

Em 18 de Março de 2019 o PÚBLICO informou na secção Cultura o lançamento de um disco em que participam vários cantores e autores portugueses: sob o título “Da machadinha e da Catrina aos Amigos de Gaspar”, onde é atribuída a autoria das canções da série televisiva da RTP com esse nome a Sérgio Godinho, o que está errado dado que quem compôs a música de todas as canções dessa série foi Jorge Constante Pereira, o signatário desta carta; o Sérgio cantou e foi autor das notáveis letras das canções.

Assim agradeço que esta rectificação seja feita no mesmo espaço e tão cedo quanto possível, para dar “o seu a seu dono”, a bem do rigor informativo que tem sido apanágio desse jornal.

Jorge Constante Pereira

6.° Encontro Nacional de Leitores

Convidamos todos os leitores para o 6.° Encontro Nacional de Leitores de jornais a realizar no próximo dia 30 de Março nas instalações da Unicepe, Porto (aos Clérigos), a partir das 10h30. Contamos consigo! Para mais informações, contactar José Rodrigues ([email protected]).

Céu Mota, St.ª Maria da Feira

A “Família"

Só faltava a mulher de Pedro Nuno Santos ir para o governo (!) e assim atingir o cúmulo da insensatez e despudor deste corropio de familiares do PS fazendo fila para entrarem neste clã governamental, caso único nos países civilizados, uma vergonha nacional e sobretudo nesta Europa do século XXI. António Costa, primeiro-ministro deste governo, perdão, desta família privilegiada, consegue juntar o que de pior se poderia esperar dum político que até perdeu as eleições legislativas, ascendendo ao poder com a “ajuda” de comunistas extremados que sempre odiaram a Europa comunitária, simpatizantes dos regimes mais perversos e totalitários do mundo. António Costa, companheiro de Sócrates há poucos anos, usa e abusa da perplexidade e, vamos lá, da passividade do povo português ao enveredar por esta inacreditável decisão de formar um “governo” de pais, filhas, maridos e esposas, sugeitando-se à chacota e ridículo nos media e, pior que isso, tentando fazer-nos crer que aquelas personagens são o escol da competência técnica dos cargos para que foram nomeados. Simplesmente inacreditável!

José Alberto Mesquita, Lisboa

O PSD é um deserto de objectivos

O líder do PSD diz que o primeiro objectivo é afastar o Bloco de Esquerda e o PCP/PEV da área de apoio ao governo. Não é Portugal e as suas gentes que são a prioridade, que tantas e tantas lacunas ainda têm por resolver. Não é a recuperação do SNS, já residual e para pobres, nem uma rede pública de transportes públicos em adiantado défice que o preocupa e por aí fora. Neste domínio, também está contra a baixa de preços dos títulos de transporte (!), os quais foram delapidados durante o último desgoverno, onde o seu partido teve uma participação desastrosa. O factor primordial, afinal, é afastar quem ajudou a reverter o que foi selvaticamente subtraído ao povo pelo PSD/CDS. Rui Rio é um deserto de objectivos, uma negação e um erro de escolha!

Vítor Colaço Santos, Areias