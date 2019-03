Exército argelino pede afastamento de Bouteflika e precipita o fim de uma era

O chefe do Estado-Maior do Exército argelino, Ahmed Gaed Salah, apresentou um pedido para que o Presidente, Abdelaziz Bouteflika, seja afastado do cargo por incapacidade. O posicionamento dos militares era visto como crucial para o futuro político do país, a braços com grandes manifestações desde o início do mês que pedem a saída do Presidente.

Salah, um próximo de Bouteflika, citou, num discurso televisivo, a crise política vivida no país desde que o Presidente anunciou a intenção de se candidatar a um quinto mandato para o cargo que ocupa há mais de 20 anos, embora não seja visto em público desde 2014 e tenha as suas capacidades muito diminuídas desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2012, tendo perdido a capacidade de falar.

“Tornou-se necessário, até imperativo, adoptar uma solução para sair da crise, que responda às reivindicações legítimas do povo argelino e que garanta o respeito pelas disposições da Constituição e a manutenção da soberania do Estado”, declarou o chefe máximo das Forças Armadas, citado pelo Le Monde.