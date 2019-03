Estações de metro da Almirante Reis vão acolher festival artístico

As estações de metro do Martim Moniz, Intendente, Anjos e Alameda, em Lisboa, são palco, entre quinta-feira e sábado, do festival artístico Next Stop, no qual serão apresentados projectos de 50 artistas de 15 países diferentes.

“De 28 a 30 de Março, o Next Stop ocupa as estações de metro do Martim Moniz, Intendente, Anjos e Alameda para trazer a arte ao tempo de espera, desafiando um local de passagem a transformar-se num espaço de celebração da diversidade”, lê-se no site oficial da iniciativa.

Ao longo de três dias serão apresentadas 23 propostas artísticas nas áreas da Dança, Teatro, Música, Literatura, Artes Visuais e Multimédia, que foram seleccionadas entre 80 candidaturas recebidas pela organização, “por intermédio de um processo de candidatura pública”.

Os projectos seleccionados foram concebidos e desenvolvidos por 50 artistas, de 15 países diferentes, tendo, em “alguns destes processos criativos”, participado “ainda cerca de 250 pessoas de 30 nacionalidades distintas, oriundas das comunidades locais”.

Entre os projectos apresentados está a instalação sonora “Inter-Rumores”, que pode ser visitada ao longo dos três dias no átrio principal de cada uma das estações.

A “Inter-Rumores”, “da responsabilidade da investigadora Ana M. Moya e do músico Fernando Ramalho”, é uma instalação sonora “que corresponde à criação e produção de quatro composições concebidas a partir de uma recolha de som levada a cabo com quarenta alunos de nacionalidades diversas (Nepal, China, Índia, Bangladesh, entre outras), moradores na zona da Mouraria, Anjos e Graça e frequentadores da aula de Português Língua Não Materna (Aula de Integração Cultural), da Escola Secundária Gil Vicente”.

Num corredor da estação do Intendente estarão expostos desenhos feitos no âmbito do projecto AlmiraTONS, desenvolvido pelos colectivos Projecto Lá Tinha, Las Piteadas, Atelier Ser e Corrente d'Arte Associação, e que envolveu “crianças de oito turmas do 1º Ciclo da Associação Pró-Infância de Santo António de Lisboa (APISAL), localizada no bairro dos Anjos, um dos mais multiculturais e diversos da cidade”.

No sábado, às 21:00, no átrio da linha vermelha da estação da Alameda, haverá um DJ set dos Irmãos Makossa, “dois amigos, pesquisadores de música africana da década de 70 e suas influências, que decidiram cruzar os seus gostos e divulgar ao público o seu conhecimento”.

A programação completa pode ser consultada no site do festival.

O Next Stop é um festival que “visa a inclusão das várias culturas que habitam o eixo da Avenida Almirante Reis, retratando a riqueza e multiplicidade de origens de quem por ali circula e questionando, simultaneamente, a acessibilidade de uma cidade a quem nela quer viver”.

A zona onde está situada aquela avenida é uma das mais multiculturais de Lisboa.

O festival, promovido pelo Largo Residências, “nasce na relação com um consórcio de instituições envolvidas na concepção e concretização do Plano de Desenvolvimento Local do GABIP (Gabinete de Apoio aos Bairros de Intervenção Prioritária) - Almirante Reis, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa conjuntamente com a Junta de Freguesia de Arroios e a Fundação Aga Khan Portugal”.