Estacionamento junto a estações de Cascais deixa de ser gratuito para quem anda de comboio

Quem tem passe de comboio e costuma deixar o carro num dos parques de estacionamento de Cascais junto às estações vai deixar de o poder fazer gratuitamente. Com a entrada em vigor do passe único para a Grande Lisboa, a autarquia “reformulou” a oferta de serviços MobiCascais. Agora, quem quiser continuar a estacionar nesses parques terá de pagar 12 euros, “um valor muito abaixo do praticado nessas zonas tarifadas ou em parques fechados”, considera a empresa municipal Cascais Próxima.

Uma nota publicada no site da autarquia dá conta de que com a entrada dos novos passes em vigor “foi necessário reformular a oferta de serviços MobiCascais” — sistema lançado pelo município em 2016, que gere informação sobre autocarros, comboios, bicicletas, estacionamento e carsharing no concelho. Numa resposta enviada ao PÚBLICO, a empresa municipal Cascais Próxima, responsável pelo MobiCascais, esclarece que “a AML, responsável pelos passes Navegante, não considerou o estacionamento como um serviço a acrescentar à oferta, o que impediu a CP de, ao contrário do que acontecia até aqui, incluir o estacionamento como extra aos seus serviços”.

Esta mudança implicará, contudo, um aumento na factura mensal dos transportes para alguns utilizadores a partir de Abril. Quem tinha, por exemplo, um passe da CP entre Cascais e Cais do Sodré, pagava 49,10 euros por mês, incluindo o estacionamento gratuito numa das zonas/parques junto às estações do Estoril, São João, São Pedro e Carcavelos, mediante um registo na aplicação MobiCascais.

A partir de segunda-feira, vai passar a pagar 40 euros pelo passe Navegante Metropolitano, que permitirá viajar pelos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, e mais 12 euros se quiser continuar a usufruir da possibilidade de estacionamento perto da estação de comboio. Feitas as contas, com a cobrança deste serviço, que estava incluído na oferta anterior, quem viajar de Cascais ao Cais do Sodré e quiser deixar o carro próximo da estação pagará 52 euros, mais 2,9 euros por mês, ainda que passe a poder circular também de metro, Carris e barco.

Quem quiser continuar a usufruir do estacionamento, terá agora de se dirigir a um balcão da CP para fazer a revalidação deste serviço até 30 de Abril. Quem não quiser renovar, diz a Cascais Próxima, poderá optar pelos parques de apoio à estação com estacionamento gratuito: Parque da Praça de Touros e do Dramáticos de Cascais; Parque da Quinta da Carreira em São João do Estoril, Praça Mário Azevedo Gomes na Parede; Parque do E.Leclerc, Junqueiro e do Mercado, em Carcavelos. E deles apanhar os vários autocarros que os servem. “Salientamos que só este serviço, que inclui Scotturb e CP, custava anteriormente de 79,90 euros a 101,50 euros por mês”, nota a Cascais Próxima.

A partir de 1 de Abril, além do Navegante Metropolitano, entrará também em vigor o Navegante Cascais que custará 30 euros e permitirá circular pelo concelho em todos os transportes públicos. O passe metropolitano assegura já o transporte grátis para jovens até aos 12 anos, no entanto, em Cascais, essa medida será alargada até aos 14 anos.