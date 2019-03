Castelo Branco acolhe projecto de inclusão que envolve 104 migrantes e ciganos

A associação Amato Lusitano, de Castelo Branco, vai desenvolver no biénio 2019-2020 um projecto de inclusão social que envolve directamente 104 participantes, dos quais 40 são imigrantes e 64 da comunidade cigana, foi anunciado esta terça-feira.

“A Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento, com o projecto “Nós Com os Outros - E7G”, irá desenvolver, no município de Castelo Branco, com particular enfoque nas freguesias de Castelo Branco, Alcains, Monforte da Beira e Malpica do Tejo, um conjunto de acções nas áreas da educação, formação e qualificação; emprego e empreendedorismo e dinamização comunitária, participação e cidadania”, explica em comunicado a associação.

O Programa Escolhas, criado em 2001 e dinamizado pelo Alto Comissariado para as Migrações, visa a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos mais vulneráveis, particularmente de descendentes de migrantes e de etnia cigana, promovendo a igualdade, a não discriminação e o reforço da coesão social.

“Pretende-se assim envolver 104 participantes directos, dos seis aos 25 anos, sendo 40 imigrantes ou descendentes de imigrantes e 64 da comunidade cigana”, lê-se na nota.

O projecto irá ainda envolver 120 participantes indirectos, entre familiares e outros membros adultos da comunidade cigana e migrante ou refugiada, pessoal docente, auxiliares e empresários.